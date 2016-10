Trist at regjeringen kutter i bidrag til Groruddalen | Tamina Rauf

Jeg elsker Groruddalen, og jeg er ganske sikker på at de nesten 130.000 andre som bor her, pluss flere er enige med meg. I denne delen av byen har vi mange arbeidsplasser, grønne arealer, idrettshaller og boliger for folk flest. Dalen er mangfoldig og inviterende. Uansett alder, familieforhold eller bakgrunn kan du alltid finne plass her.

Groruddalen er variert og vakkert

Slik at det imidlertid ikke alltid vært. Lenge var Groruddalen et arbeidsområde med få innbyggere, og mye jord- og sagbruk. På 1960-tallet begynte de høye, grå blokkene å titte frem som et tiltak for effektiv boligskapelse. Primært var disse benyttet av folk med lave inntekter, gjerne litt eldre og med innvandrerbakgrunn.

Ser dere ikke at vi trenger hjelp?

I dag er det ikke slik. Nå har vi både blokker og eneboliger, vi har unge og gamle og vi har folk fra over hele verden. Og det er dette som gjør Groruddalen til et vakkert sted.

Kutter til snaue 33.3 millioner

Men fortsatt har vi i Groruddalen et dårlig rykte. Misforstå meg rett, det er mye som må gjøres, men vi trenger hjelp! Glad blir jeg når byrådet i Oslo velger å fortsette Groruddalssatsningen ved å øke deres bidrag med 55 millioner i 2017, for så å øke det enda mer frem til 2026.

Ekstra trist blir jeg imidlertid når regjeringen ved fremleggelsen av sitt statsbudsjett foreslår å kutte deres bidrag, til snaue 33.3 millioner.

Ikke for sent å snu

Kjære Siv, Erna og alle dere i regjeringen. Ser dere ikke at vi trenger hjelp? Groruddalen er på vei oppover.

Vi blir friskere, men ved å kutte i bidraget, drar dere oss ned igjen. Heldigvis er det ikke for sent å snu.

Det er ikke for sent å hjelpe til litt mer, slik at det stedet av hovedstaden jeg kaller mitt hjem, kan bli et bedre sted å bo og være i. Siden dere først har valgt å bruke så mye penger, ønsker jeg av hele mitt hjerte at dere setter av enda litt mer til Groruddalen.

