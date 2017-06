Ulike fylker, ulik hjelp på eksamen. Det er grunnleggende urettferdig. | Josefine Oudmayer Simensen

Vi er midt i eksamensperioden, og det er ingen hemmelighet at mange mener at dagens eksamensordningen er ekstremt urettferdig.

Ikke nok med at det er helt tilfeldig hvilket fag du kommer opp i, at du må tilbringe fem timer i en svett gymsal for å vise alle dine kunnskaper i faget, og at hvis du har en dårlig dag risikerer du å ødelegge hele snittet ditt.

Det er også altfor store forskjeller når det gjelder hvilke hjelpemidler man har tilgjengelig på eksamen.

Det er utrolig dårlig gjort, og jeg klarer ikke skjønne hvorfor det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for hvilke hjelpemidler man har tilgjengelig på eksamen.

Grunnleggende urettferdig

Jeg er heldig. Jeg bor i Akershus, et fylke som har mange nettsider tilgjengelig under gjennomføringen av eksamen. Vi har tilgang til kilder som FN-sambandets nettsider, Store Norske Leksikon, A-tekst (som inneholder en haug avisartikler fra alle mulige aviser for flere år tilbake), og flere læreboknettsider.

Vi har med andre ord et godt utgangspunkt for å svare godt på en hvilken som helst eksamensoppgave, og kan lett finne frem til fakta og relevante kilder.

Andre fylker er ikke så heldige. Oslo, for eksempel, har kun tilgang på en liten håndfull nettsider. Det er grunnleggende urettferdig at elever i ett fylke har tilgang på en lang liste kilder under selve eksamen, mens elever i et annet fylke i landet ikke har tilgang på halvparten så mange engang.

Skal vi først ha eksamen slik den er i dag, må den være lik for alle

Elevene får de samme oppgavene og blir vurdert ut fra de samme vurderingskriteriene, men stiller totalt ulikt under gjennomføringen av eksamen.

Det kan bety at jeg kan få bedre karakter på eksamen enn en som har like gode fagkunnskaper som meg, men som bor i et fylke som ikke tillater like mange nettsider.

I ytterste konsekvens kan dette avgjøre hvem av oss som kommer inn på studiet til høsten.

Hvor du bor, skal ikke avgjøre

Det gagner kanskje meg å ha mange hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, men er ekstremt dårlig gjort ovenfor den som bare har tilgang på SNL og Ordnett under eksamen.

Jeg ønsker at alle elever i Norge skal stille likt på eksamen. Slik det er nå er det opp til fylkeskommunen å bestemme hvilke hjelpemidler du får bruke, noe som gjør at det blir uakseptable store forskjeller mellom fylkene.

Det er rett og slett utrolig urettferdig!

Jeg mener det burde utarbeides nasjonale retningslinjer for hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige under eksamen. Skal vi først ha eksamen slik den er i dag, må den være lik for alle. Det er det ikke når hvor i landet du bor, avgjør hvor bra du gjør det på eksamen!

