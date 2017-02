Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Navn: Mullai Sivabalakumar

Alder: 14

Bosted: Veitvet

Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg blir engasjert når jeg tegner. Jeg blir engasjert når jeg trener taekwondo. Jeg blir engasjert når jeg får 6-er i alle fag. Jeg blir engasjert når jeg er med venner.

Navn: Donika Dreshaj

Alder: 20 år

Bosted: Oslo

Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg liker å følge med på hva som skjer i nyhetsbildet generelt, og jeg er interessert i alt fra politikk til den minste lille ting. Ellers engasjerer jeg meg for skole. Før jul var jeg for eksempel svært engasjert i min første eksamensperiode.

Navn: Samuel Omedikonga

Alder: 13 år

Fra: Bøler

Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg i innvandring. Jeg mener det er helt feil at Mahad Adib Mahamud, som har vært i Norge i 17 år, tvinges ut av landet. Han har jobbet kjempehardt, og bodd her over halve livet. Da blir det feil å tvinge ham ut av landet, når han også har en etablert jobb. De som jobber med ham kommer nok til å savne ham. Han fortjener en sjanse, og bør få fortsette å være her.

Navn: Martin Haug

Alder: 14

Bosted: Grünerløkka

Hva engasjerer deg for tiden?

– Fotball. Jeg spiller fotball selv og synes det er gøy. Jeg heier ellers på Barcelona, og Messi er favorittfotballspilleren min. Han er verdens beste fotballspiller, og han har jobbet masse for å nå langt.

Navn: Ansa Ghaffar

Alder: 14 år

Bosted: Haugerud

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg mest, er tanken på mine medmennesker og Islam. Mange er enige i at Islam er en fredelig religion basert på tro, håp og kjærlighet. Andre tenker at det er en religion basert på terror. Så klart skal alle få ytre meningene sine, men det er viktig å ha kunnskap om temaet man ytrer seg om. Å kalle seg muslim, rope «Allahu Akbar» og deretter sprenge seg selv, gjør ikke en til muslim. En muslim er en troende, en som ikke dreper i Guds navn. Dette er «haram». Kun Gud har rett til å drepe i Islam.

Navn: Christine Evjen

Alder: 16

Bosted: Oslo

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det siste halvåret har jeg begynt å engasjere meg i Grønn Ungdom. Målet om «et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse», som MDG så fint sier, opptar meg sterkt. Vi trenger et grønt skifte i solidaritet med mennesker andre steder i verden, fremtidige generasjoner, dyr og natur. I tillegg må vi gå inn for å omstille det norske arbeidsmarkedet mens leken ennå er god. Vi må innse at oljen er på vei ut, og at vi trenger innovative og fremtidsrettede næringer for å skape et bærekraftig arbeidsmarked.

Navn: Simon Omsland Zakariassen

Alder: 17 år

Bosted: Larvik

Hva engasjerer deg for tiden?

Fremtiden, klimaet og verden. Noen ganger kan en serie få meg til å ville se ferdig alle episodene i rask rekkefølge, fordi det er så spennende. Litt sånn er det for meg om jeg hører noen nevne klimaet.

Da slipper jeg nærmest det jeg har i hendene, for å delta i debatten, eller for å høre hva de har å si. Det samme kan sies om verden, og spesielt den nye presidenten i USA.

Måten voksne kan velge fortjeneste fremfor vår fremtid her på jorda, eller hvordan Trump mangler respekt for sine borgere, og mobber sine motstandere til stillhet, engasjerer meg. Ikke fordi jeg ser opp til denne liksom-presidenten, eller fordi jeg ikke tror på klimaendringer, men heller fordi jeg føler et behov og en plikt til å utgjøre en forskjell på grunn av dem.

De får meg til å ville gjøre frivillig arbeid, vise nestekjærlighet og respekt til alle jeg møter. Det minner meg på at jeg må gjøre en innsats for å ordne opp. Livet mitt er for kort, og verden er for mørk til ikke å utgjøre en forskjell. Eller i hvert fall prøve.