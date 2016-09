Ungdom rangerer og bryter hverandre ned på Instagram | Åsne Martinsen

Du kjenner kanskje til den nye Instagram-trenden? Kanskje du har sett et bilde der unge rangerer, eller rater, hverandre. Det har jeg. Mange ganger.

Å være ungdom i dag er ikke lett. Vi er alle oversvømt av press på kropp, utseende, skolekunnskaper og klær. Noen er bedre til å beskytte seg mot det enn andre. Over alt i mediene kan man lese om dette «presset» og mange er vel ganske lei av det. Personlig blir jeg irritert, fordi alt dette snakket uten handling ikke utgjør den forskjellen samfunnet trenger.

Innboksen er stappfull av flotte kropper

Vi kan snakke om det så mye vi vil, men det hjelper ikke så lenge innboksen er stappfull av bilder av flotte kropper, hva du burde spise og hvordan du burde trene. Oppe i alt dette kommer «rate-trenden» inn. Du har kanskje sett et bilde med en undertekst som dette: «Kjeder meg, kommenter <3, så rater jeg deg». Disse bildene ser jeg altfor ofte.

Jeg har aldri fått noen til å rate meg. En grunn til det er at jeg er redd for å få et lavt tall. Å være fornøyd med seg selv og å ha et godt selvbilde er vanskelig i seg selv. Da hjelper det ikke at en venn eller venninne gir meg et tall på hvor pen jeg er.

Dersom du får et høyt tall blir man jo glad for det, men hva med dem som får lave tall? Hvordan vil han eller hun føle seg?

Vi bør være forsiktige i sosiale medier

Dette handler ikke bare om én trend. Det handler om hele det urealistiske bildet som sier at alle ungdommer skal være pene, flinke og veltrente. Vi burde være forsiktige med hva vi gjør i sosiale medier. Vi burde være forsiktige med hva vi legger ut, og hva vi er med på. Og vi må slutte å styrke trendene som bare er ødeleggende