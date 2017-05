Ungdommen nå til dags: «Det er 2017, og hvem ville tro at det kanskje er året verden faller sammen?»

Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no

Privat

Navn: Andreas A. Næsheim

Alder: 17

Fra: Bærum

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg for forsvar og trygghet. Selv om vi unge ikke ofte tenker over det, er vår trygghet sikret av en av statens mest grunnleggende funksjoner.

Denne grunnleggende funksjonen er Forsvaret.

Forsvaret sikrer trygghet slik at vi kan gå på skolen, bevege oss ute eller sove om natten uten en mer skremmende tanke enn at eksamen er rett rundt hjørnet. På grunn av dette er det viktig at Forsvaret har evne til faktisk å forsvare landet. Jeg er derfor svært fornøyd med Høyres arbeid i regjering med deres milliardsatsing på Forsvaret, vår trygghet.

Privat

Navn: Daniella Boateema

Alder: 15 år

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Verden nå og vår fremtid. Det er 2017, og hvem ville tro at det kanskje er året verden faller sammen? Krig, terrorisme, flyktningkrise og global oppvarming. Og det er bare noen av problemene.

Jeg mener at vi må starte med oss selv. Det nytter ikke bare å si: «Å, stakkars dem». For vi deler på én planet, og våre handlinger vil gå utover neste generasjon.

Privat

Navn: Maren Gude

Alder: 16

Bosted: Trondheim

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg for tiden, er flyktningkrisen. Krisen som omhandler de mange som har så lite, men møter Listhaugs regime og et kinn vendt en annen vei. Jeg ønsker å kunne gjøre en forskjell og bidra med noe i denne krisen som ingen ende tar.

Jeg ser så mange andre nordmenn og deres holdninger til flyktningkrisen. Jeg ser skjellsordene og anklagene de sender i flyktningenes retning.

De mener at flyktninger er svindlere som kommer til Norge for å ta jobbene, pengene og ressursene våre. De ser på dem som verdiløse tyver uten integritet, når sannheten er at de har vært i livsfare og kun ønsker muligheten til å føle trygghet for seg selv og sine kjære.

Å ha muligheten til å endre på dette engasjerer meg.

Privat

Navn: Frida Pedersen

Alder: 22

Fra: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Helsefremmende aktiviteter med dyr. Selv studerer jeg folkehelse ved NMBU og er personlig veldig glad i dyr. Jeg synes det er fantastisk at man kan bruke de herlige vesenene til å få personer som kanskje trenger det litt ekstra, til å føle seg litt bedre.

Det finnes blant annet noe som heter «dyreassistert pedagogikk» som går ut på å bruke blant annet hunder til å berolige mennesker som kan føle stress og ubehag i pedagogiske situasjoner.

Et kjæledyr er verdens beste kamerat, og omgang med disse kan ha stor betydning for livskvaliteten. De gjør at personen føler seg elsket. Personen får også følelsen av at noen bryr seg, og dyrene tilfredsstiller derfor grunnleggende behov. Aktiviteter med dyr kan føre til at man føler mestring. Det finnes allerede en del forskning på området som viser at slike aktiviteter kan ha gode helsemessige effekter.

Erlend Bruvik

Navn: Nicolas Wong

Alder: 18

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg mest for tiden?

– Det som engasjerer meg mest og det som fikk meg inn i politikken, er spørsmålet om velferdsstatens bærekraft. Norge, selv under historiens blåeste regjering, bruker altfor mye penger.

Statsbudsjettet går med over 200 milliarder kroner i underskudd. Oljen varer ikke evig.

Skal min generasjon fortsatt ha velferd igjen å leve av, må vi kutte i utgiftene allerede i dag. Det er både urettferdig og umoralsk at min generasjon og generasjonene etter min, skal sitte igjen med regningen til foreldrene våre sin uansvarlige pengebruk.