Ungdommen nå til dags: «Det er unødvendig med kunst og håndverk fordi vi ikke lærer noe nyttig»

Anders Veberg

Navn: Michael Techie Lartey-Adjei

Alder: 14 år

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Nyhetene, for eksempel Dagsrevyen. Nyhetene skal handle om noe nytt som skjer, men ofte sier de det samme opp igjen, ting som egentlig ikke er så viktig. For eksempel dekningen av Therese Johaug. Samtidig dropper de viktige saker. Folk vet om det som skjer i Mosul i Irak, men like mange vet kanskje ikke om hva som skjer i Rakka i Syria. Slike ting som kanskje er viktigere enn at Johaug har litt dop på leppa.

Hanna Skotheim

Navn: Katharina Sloth

Alder: 13

Bosted: Rygge

– Hva engasjerer deg akkurat nå?

– Jeg går på turn, og der blir jeg særlig engasjert av at vi konkurrerer. Jeg har mye konkurranseinstinkt, og jeg blir mer gira enn nervøs før jeg skal konkurrere. Jeg engasjeres også av venner. De er greit å ha når det er tøffe tider.

Privat

Navn: Daniel Fladvad

Alder: 20

Fra: Asker

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg for alt jeg kan lære gjennom ungdomspolitikken. Først og fremst entret jeg ungdomspolitikken fordi jeg lå bak de andre klassekameratene mine i skolearbeidet. Ambisjonen min for å lære ledet meg til en lidenskap mange bruker et helt liv til å finne frem til. Gjennom politikken gikk jeg fra å være en «Average Joe» til å ha alle verdens muligheter foran meg. I dag ser jeg frem til å lære enda mer gjennom en tøff valgkamp. Til nå er meningsmålingene nemlig så jevne at valgkampen vil bringe erfaringer en kan vokse mye på.

Privat

Namn: Karen Helset

Alder: 19

Bustad: Volda

– Kva engasjerer deg for tida?

– Eg tenkjer mykje på personleg lykke for tida. I november var eg på studietur til Kenya. Der møtte vi menneske som levde under elendige kår i slummen, og som likevel svarte ja på spørsmålet: «Er du lykkeleg?»

Det trur eg vi her i Noreg kan lære mykje av. Vi har alt, men ikkje lykka. Ofte er det dei små tinga som gjer livet stort! Regnvêrsdagar, lyden av grus under skoa, gode klemmar og lukta av heimebaka brød er ting som gjer meg lykkeleg. Vi må våge å ha det bra og vere tilfredse. Det er ikkje så enkelt i eit land der det å ha det bra nesten er vorte «kjedeleg».

Hanna Skotheim

Navn: Rikke G. Stokke

Alder: 15

Bosted: Eidsvoll

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Teater. Det er gøy, og det gjør at jeg får bedre motivasjon til å gjøre ting bedre på andre områder også.

Privat

Navn: Maja Brennin Brataas

Alder: 15 år

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg mest for tiden, er skolesystemet. Det er mye jeg synes er urettferdig, og som burde endres. For eksempel synes jeg at det er unødvendig med kunst og håndverk fordi vi ikke lærer noe nyttig. Akkurat nå designer jeg et hypotetisk klesplagg som skal limes på papir – når i livet kommer jeg til å trenge dette? Hvorfor kan vi ikke heller lære å reparere klær eller å sy, noe som vi faktisk kan trenge? Det er så typisk at vi lærer masse unødvendige ting og kaster bort tiden vår. Det er på tide med endring!