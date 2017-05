Ungdommen nå til dags: «Det europeiske prosjektet er vellykket»

Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Navn: Karl Johan Stensland

Alder: 17

Bosted: Haugesund

– Hva engasjerer deg for tiden?

– En sak som kanskje engasjerer meg litt for mye, er europasaken. Den engasjerer meg fordi den gir meg håp i en verden preget av stadig mer usikkerhet. Det europeiske prosjektet er vellykket. Det gjør meg frustrert og lei meg at Norge ikke er med på leken. Hadde det ikke vært for det europeiske kull- og stålfellesskapets opprinnelse i 1951, hadde ikke Frankrike og Tyskland blitt avhengige av hverandre. Det er nettopp dette fellesskapet som ikke bare gjorde at krig mellom to tidligere erkerivaler er blitt umulig, men også utenkelig. Hvorfor? Jo, fordi samarbeid er mye mer effektivt og ikke minst mer bærekraftig en krig.

Navn: Tobias Dahl Johansen

Alder: 13

Bosted: Mysen

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som interesserer meg for tiden er seriestarten for Mysen G14 KM som serieåpnet mot Ekholt onsdag forrige uke og vant 1–0. I dag spiller vi borte mot Lisleby, og vi skal ta dem.

Navn: Daniel Marius Obede Saugstad

Alder: 14

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg, er at vi i Norge har muligheten til å se sport på TV for kun en liten sum. Det gir oss en strøm av mange kanaler jeg kan kose meg med, for eksempel på en søndag når jeg ikke har noe annet å gjøre. Da kan jeg rett og slett leve livet.

Navn: Pernille Myhre Skar

Alder: 15

Fra: Ski

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Fotball og likestilling og generelt press fra alle hold. Ellers er det nærmest umulig ikke å bli preget av det som skjer ute i verden for tiden. Jeg føler at vi må sette mer fokus på hvordan det påvirker oss unge. Fra alle kanter møter vi på raseri og fremmedfrykt, samtidig som vi skal være åpne og tolerante mot fremmedkulturelle. Dette er vel det jeg engasjerer meg mest for akkurat nå. Men jeg føler også på at kroppspress og syn på jenter ennå ikke har mistet viktigheten.

Navn: Katharina Lærum

Alder: 21

Bosted: Bergen

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Dette er et utrop til alle dere kids som gjennom hele oppveksten har fått høre fra foreldre hvordan dere får firkantede øyne av å stirre på skjermen. Nå er bordet snudd. Foreldrene våre har knekt koden og er blitt avhengig. Det er vi som er den kommende generasjonen, og vi kan forme fremtiden som vi vil. Klisjé, ja. Men i fremtiden vil vi ikke ha foreldre som ikke kjenner barna sine fordi de er mer opptatt av å se søte katter på Facebook. Teknologi er superdupert, men please la oss sørge for at det største problemet innenfor oppvekst i vår framtid ikke er ensomhet. Det ikke å oppleve å bli sett. Så: Få foreldre til å logge av mobilen og logge på barnet sitt.