Ungdommen nå til dags: «Flere må gi ut en hjelpende hånd til dem som er avhengig av narkotiske stoffer»

Dette er de fem ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no

Navn: Jan Otto Langleite

Alder: 16

Bosted: Enebakk

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg veldig for barnehager. Jeg synes det er dumt at man i den viktigste arenaen for barn har så mange uten utdanning.

Dette kan føre til mange uheldige situasjoner der barnehageansatte ikke vet hvordan de skal reagere.

Jeg mener at barnehagene ikke bare er et oppholdssted for barna mens foreldrene er på jobb, men også et sted for å lære, vokse opp og ha det gøy.

Derfor mener jeg at det burde stilles krav om at en viss andel med har en pedagogisk utdanning spesifikt rettet mot jobben i barnehagene.

Navn: Johanne Frost Klepp

Alder: 18

Bosted: Oslo

Natur og ungdom

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg for tiden, er hvordan Norge lenge har prioritert kortsiktig profitt fremfor langsiktig bærekraftig utvikling. Aldri har miljøproblematikken i verden vært større, og aldri har det vært like viktig med folk som engasjerer seg for klima og miljø.

Det er spesielt viktig at vi som er unge sørger for å bli hørt, og at vi setter dagsorden for hva politikerne bør diskutere.

For det er vår fremtid, og det er vi som blir nødt til å rydde opp etter voksengenerasjonen og alle miljøkonsekvensene de har skapt. Jeg engasjerer meg fordi jeg vet at det ikke vil skje noen endringer i norsk miljøpolitikk med mindre vi viser at vi faktisk bryr oss og at vi har en stemme.

Og jeg håper vi blir hørt, for de endringene må skje nå!

Navn: Jonas Aasen Dybdahl

Alder: 17

Bosted: Oslo

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg i ruspolitikk. At personer som er avhengig av tunge narkotiske stoffer får helsehjelp istedenfor straff, er jeg veldig opptatt av.

Det er viktig for meg at andre ser på narkomane som mennesker med et helt annet utgangspunkt enn andre folk, og ikke som kriminelle.

Flere må gi ut en hjelpende hånd istedenfor å være fravikende for mennesker som er avhengige av tunge narkotiske stoffer med utenkelige levekår.

Navn: Agnes Nordvik

Alder: 14

Bosted: Oslo

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Er det en ting som engasjerer meg mer enn noe annet, og som vi aldri må godta, er det barneekteskap og barnebruder.

Etter å ha sett Aftenposten-serien «STUCK» fikk jeg et innblikk i den ekstreme verdenen vi lever i. Jenter på min alder som blir tvunget til å dele seng med eldre, fremmede menn. Jenter på min alder som har sluttet å drømme fordi fremtiden er så mørk. Nå er sesong to av serien spilt inn, og jeg både gruer og gleder meg til å se resultatet.

Jeg elsker å kunne engasjere meg. Å kunne leve i et samfunn der stemmen min blir hørt, engasjerer i seg selv.