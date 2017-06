Ungdommen nå til dags: «Jeg synes det er dumt at opptaket til noen av grenene er så mye lettere for jenter.»

Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Navn: Anders Brekken

Alder: 17 år

Bosted: Steinkjer

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg for tiden, er villaks-politikken i Norge. Jeg er opptatt av at merder bør bli lukket, og jeg er særlig opptatt av at merdene skal drives på forsvarlig måte. Utover det engasjerer også klimapolitikken meg.

Navn: Rutkay Sabri

Alder: 19 år

Bosted: Drammen

Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg hadde aldri blitt engasjert i politikk hvis vi ikke så på nyheter rundt middagsbordet.

Jeg hadde aldri blitt engasjert hvis jeg ikke hadde hatt en så politisk engasjert familie som diskuterte politikk hver dag i huset.

Jeg hadde aldri blitt engasjert hvis ikke samfunnsfaglæreren min i niendeklasse hadde funnet den politiske gnisten i meg. Jeg har nå drevet med politikk i fire år og lært at det lønner seg å engasjere seg som ungdom.

Når man er ung og engasjerer seg, kan man faktisk få gjennomslag for det man står for. I den tiden vi lever i, er det mye som engasjerer meg. Det viktigste er uansett bare å være engasjert.

Navn: Ragnhild Yndestad

Alder: 19 år

Bosted: Bergen

Hva engasjerer deg for tiden?

– Militæret. Jeg skal inn i førstegangstjeneste nå til høsten og synes det virker veldig spennende. Jeg begynte å engasjere meg for hva jeg ville i førstegangstjenesten da jeg var 16 og har trent så å si hver dag siden for å oppnå det jeg vil.

Jeg synes også det er dumt at opptaket til noen av grenene er så mye lettere for jenter.

Selv om jenter kanskje må trene litt mer i forkant, kan også vi ta pullups og hangups.

Navn: Lina Westermann

Alder: 20 år

Bosted: Ås

Hva er din største drøm?

– Jeg drømmer om en verden hvor det er bedre plass til å drømme. Hver gang jeg begynner å snakke om en ideell verden, sier realistene at det jeg drømmer om ikke er realistisk, men det er jo det.

Folk gjør utrolige ting hele tiden, og det kunne de ikke ha gjort hvis de ikke selv hadde trodd det var mulig.

Tenk bare på Nelson Mandela, Mahatma Gandhi eller Malala. Vi gjør fremskritt takket være dem som våger å drømme. Mens realistene ikke gjør noe for å endre verden fordi de tror at verden ikke kan endres, kommer idealistene til å fortsette å kjempe.

Og jeg tror jammen de kommer til å seire også.

Navn: Erlend C.L. Birkeland

Alder: 19 år

Bosted: Enebakk

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som nå engasjerer meg, er regjeringens elendige forslag til regionsreform. Reformen vil føre til ugunstige regionskonstellasjoner mellom fylker, bortsett fra de få fylkene der Høyre lokalt er mot sammenslåinger.

Et eksempel er hovedstadsregionen. Der brukes all argumentasjon for å ha en reform til å slå Østfold og Buskerud sammen. Men når det kommer til Oslo, blir dette helt tilsidesatt.

Navn: Ole Fotland

Alder: 17 år

Bosted: Bergen

Hva engasjerer deg for tiden?

– I en verden hvor vi stadig ser flere folk på flukt, økende forskjeller mellom rike og fattige i et verdenssamfunn som stadig beveger seg til Høyre og ikke minst farlige klimaendringer som kan ødelegge jordkloden, trenger vi mennesker som står opp for seg selv og for et bedre samfunn.

Det som engasjerer meg er tanken på et bedre samfunn og en bedre verden.

Uten folk som engasjerer seg har vi ingenting. Derfor er det viktig at ungdom står opp for seg selv og sine meninger. Vi kan gjøre verden til et bedre sted. Statistikk viser for eksempel at ungdom rundt i verden stadig er mer progressive enn noen gang før.

Det gjør meg optimistisk for at den neste generasjonen kan føre verden i riktig retning.