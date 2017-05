Ungdommen nå til dags: «Man burde ha færre kjønnsroller enn det vi har nå»

Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no

Privat

Navn: Andreas Bringsli

Alder: 16 år

Bosted: Bekkestua

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Kjønn og identitet er temaer som er blitt mer aktuelle i det siste, og jeg synes det er spennende å ha vennlige diskusjoner om akkurat dette. Kvinners rettigheter er også noe som engasjerer meg mye. Jeg mener at alle kvinner burde ha de samme rettighetene som menn, og at menn og kvinner skal være 100 prosent likestilte. Seksualitet og legning er et tredje tema jeg engasjerer meg mye for. Det er spennende å lære om nye legninger og å høre andres inspirerende historier om hvordan de kom ut. Kjønnsroller er kanskje det temaet jeg engasjerer meg aller mest for. Jeg mener at man burde ha færre kjønnsroller enn det vi har nå.

Privat

Navn: Haakon Gunleiksrud

Fra: Asker

Alder: 20

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg studerer fysikk på NTNU og er veldig interessert i og opptatt av moderne fysikk. Å lære om hvordan verden fungerer og å finne de minste byggeklossene i naturen er kjempespennende. Derfor håper jeg alltid på store bevilgninger til grunnforskning fra regjeringen.

Privat

Navn: Gabriela Uwimana Øydis Sinameyne

Alder: 14

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Folk på flukt og kvinners rettigheter generelt – både her i Norge og i andre deler av verden. Norge er et fritt land, og det er så godt som likestilt mellom menn og kvinner. Likevel får kvinner litt mindre lønn enn menn, og menn får kanskje stillinger kvinner ikke ville fått. Det er viktig at vi også fokuserer på de små tingene vi ikke automatisk tenker over.

Privat

Navn: Camilla Haakonsen

Alder: 18 år

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som har kommet på listen over ting jeg engasjerer meg for nå i det siste, er at man må ha fire i matte for i det hele tatt komme inn på lærerhøyskolen, uavhengig av hvilke fag du har lyst til å undervise i. Dette er noe jeg håper kommer til å endre seg før jeg skal søke, for ellers er nok mine sjanser til å bli barneskolelærer relativt liten.

Privat

Navn: Vilde Cathrine Myrvold

Alder: 18

Bosted: Nøtterøy

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg mest for tiden, er å finne ut hva jeg vil gjøre de neste årene i livet mitt. Til sommeren er jeg ferdig med 13 år på skolen, og jeg har i det siste tenkt mye på hva det neste steget kommer til å bli for meg. I fjor bodde jeg et år med en vertsfamilie i USA, og den opplevelsen forsterket veldig ønsket mitt om å reise ut i verden. Til neste år planlegger jeg å gjøre noe lignende. Kanskje drar jeg til Barcelona denne gangen. Jeg tror det er opplevelser som dette som kommer til å hjelpe meg med å finne ut hvem jeg er og hva jeg vil med livet mitt.

Anders Veberg

Navn: Sara Furnes

Alder: 14

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Kildesortering og forurensing. Vi må ta bedre vare på det som er rundt oss og klimaet. Alle bilene som kjører rundt oss, forurenser luften, og vi må resirkulere søppelet for å ta bedre vare på jordkloden vår.