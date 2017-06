Ungdommen nå til dags: «Ta livet mer med ro. Eksamen er bare en stikkprøve av hva du kan og hva du har lært»

Dette er de fem ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Her stiller vi et av disse fire spørsmålene:

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Hva ville du gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Hva bør mediene skrive mer om?

– Hva er din drøm?

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no

Navn: Øistein Sommerfeldt Lysne

Alder: 20

Bosted: Drammen

OSTV

Hva engasjerer deg for tiden?

– For øyeblikket er det kampen mot KRLE som engasjerer meg mest. Av en eller annen grunn mener regjeringen at det er en god idé å hente tilbake et fag som ble dømt å være i strid med menneskerettighetene.

Dette kan de ikke få slippe unna med.

Norge skal være et land som setter gode menneskerettslige eksempler, ikke et land som nekter å innrømme egne feil. Det er helt utrolig at vi fortsatt lærer norske barn at en enkelt religion er viktigere enn alle andre.

Livssynsfrihet er ikke noe man kan velge å utelate der det passer ens egen tro, og KRLE er et alvorlig angrep på barnas rett til selv å velge livssyn.

Navn: Ingrid Alice Mortensen

Alder: 18

Bosted: Lillestrøm

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg akkurat nå for tiden er å ta livet litt mindre seriøst. Med mange avsluttende og gjeldende eksamener er det lett å tenke at de karakterene man får på eksamen, avgjør hele livet.

I virkeligheten er det derimot bare en stikkprøve av hva du kan og hva du har lært.

En eksamen kan gå dårlig eller bra basert på dagsform uavhengig av hva du faktisk kan. Og en dårlig dag går faktisk, utrolig nok, over!

Navn: Anndrine Lund

Alder: 16

Bosted: Rena

Privat

Hva burde mediene skrive mer om?

– Mediene fokuserer altfor lite på psykisk helse, spesielt blant ungdom. De er veldig forsiktig når det kommer til tabubelagte temaer som selvmord, ensomhet og kroppspress.

Dette henger sammen med en altfor dårlig skolehelsetjeneste og oppfølging av hver enkelt elev.

Flere ungdommer faller utenfor, og fraværet i skolen er for høyt. Det er veldig viktig å prate om slike temaer. Vi kan unngå mange alvorlige hendelser og problemer hvis folk prater om hvordan de har det.

Ved å slutte å merke disse temaene som tabu, vil flere åpne seg, og vi vil unngå store tall med psykisk syke ungdom.

Navn: Kristina Winterkjær

Alder: 21

Bosted: Porsgrunn

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg, er at alle skal få den samme muligheten, uavhengig av om man har ADD, ADHD eller dysleksi.

Alle som trenger ekstra hjelp, må få det for å fullføre skolegangen. Det er viktig at alle blir gitt muligheten til å få en utdanning eller et fagbrev.

Navn: Marte Andrine Aschim Gundersen

Alder: 18

Bosted: Oslo

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg, er skole. Det er viktig at alle føler mestring på skolen, og i dag er det dessverre ikke sånn.

Har man store problemer med et eller flere fag, kan det virke lite motiverende.

Jeg har dysleksi selv og vet at hvis man føler mestring, kan man klare det meste uansett hvilke utfordringer man har.

