Ungdommen nå til dags: «Vi risikerer et samfunn fullt med roboter»

Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no

Privat

Navn: Selma Sverresdatter Finne

Alder: 19

Adresse: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– For tiden er jeg opptatt av at det blir mindre og mindre greit å ytre politiske meninger som er knyttet til høyresiden i mitt miljø. Jeg er bekymret for at dette skal føre til økt rasisme og ekstremisme, og at det kan dytte folk lenger ut på høyresiden enn det de var. Jeg er bekymret for at mange ikke hører på hva andre har å si med mindre vi er enige med dem fra før.selma

Privat

Navn: Sofie Christensen

Alder: 21 år

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Siden jeg nettopp leste en artikkel om kunstig intelligens, bryr den meg. Det jeg sitter igjen med, er at vi ikke risikerer et samfunn fullt med roboter og smarte maskiner. Vi risikerer et samfunn der folk blir værende uten arbeid og da også uten mening i hverdagen. Når folk snakker om livet sitt, kategoriserer de fleste det i tiden før, under og etter en karrière eller et arbeid. Jeg har troen på et velutviklet samfunn, men ikke på et arbeidsløst samfunn. Så jeg skal fortsette og engasjerer meg om tiden før, under og etter arbeidslivet!

Privat

Navn: Siren Urvik

Alder: 17

Bosted: Avaldsnes

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg er 17 år og skal ta lappen snart. Nå holder jeg på å øvelseskjøre, det har åpnet øynene mine til masse som skjer i trafikken som jeg ikke forsto da jeg var liten. Etter som jeg vokste opp, så forsto jeg gradvis hva som skjedde i trafikken rundt meg. Da begynte jeg å tenke på refleksbruk i trafikken. Det er ganske mange som ikke vet konsekvensene som kommer av å ikke bruke refleks. Voksne putter refleks på ungene sine, men ikke seg selv. Hvordan kan du være et forbilde for ungene når du ikke bruker refleks selv?

Privat

Navn: Live Levin

Alder: 15

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg over urettferdighet, fordommer og intoleranse. Det at mange mennesker blir diskriminert og sett ned på, synes jeg er forferdelig. Det burde ikke være slik at hudfargen din avgjør hva folk tenker om deg. Flyktningkrisen er et alvorlig problem og selv om det ikke er nordmenn som er i trøbbel, bør vi likevel engasjere oss og bry oss. Jeg engasjerer meg for hvordan vi nordmenn tar lett på alle de godene vi har og tar det for gitt at det er sånn. Vi bør sette mer pris på hvor heldige vi er i Norge og hjelpe resten av verden, ikke bare oss selv.

Anders Veberg

Navn: Cordelia Mjaaland-Lind

Alder: 14

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg mest nå, er at ungdommer generelt, både jenter og gutter, har for høye krav til seg selv. De skal være smarte, de skal ha høyt karaktersnitt og komme inn på de riktige skolene for å få de riktige jobbene i fremtiden. I tillegg må de alltid jage etter å være perfekte. Det blir for mye for enkelte, og det er ikke rart i det hele tatt. Det er dumt at det utvikles så mange psykiske lidelser i en så ung alder.