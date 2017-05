Ungdommen vet selv hva som er best for fremtiden | Jenny Westrum-Rein

Året er 1937.

Den spanske borgerkrigen herjer Spania, Sola flyplass åpnes, Kong Harald blir født, og Plan International grunnlegges av den engelske krigsreporteren John Langdon-Davis, som dekker den spanske borgerkrigen.

Tydelig forkjemper

I dag er det 80 år siden Plan startet opp som en fadderorganisasjon for å støtte spanske barn med kost, losji og utdanning under borgerkrigen i Spania.

Senere har den utviklet seg videre og har i dag en tydelig stemme overfor barns rettigheter.

Gjennom tiår med bistandsarbeid, politisk arbeid og aksjoner, har Plan blitt en tydelig forkjemper for grunnleggende rettigheter som skolegang, beskyttelse og et verdig liv.

Viktige bærekraftsmål

Verden har i dag historiens største ungdomsgenerasjon. 1,8 milliarder ungdommer kan ikke ignoreres.

De nye, globale bærekraftsmålene anerkjenner ungdom som en viktig partner og en sentral aktør i arbeidet for å sikre bærekraftig utvikling de neste 14 årene.

Flere av delmålene løfter nødvendigheten av å involvere og engasjere ungdom i globale spørsmål og utviklingstematikk.

Kunnskap, ferdigheter og verdier

Det er barn og unge som må leve med konsekvensene av avgjørelsene som tas i dag og fremover mot 2030. Det er også de som må gjøre hovedinnsatsen når det kommer til implementering av og gjennomføringen av bærekraftsmålene.

Det er blitt kult å være politisk aktiv og å engasjere seg

For at vi skal lykkes, må ungdom ha kunnskap, ferdigheter og verdier som bygger oppunder de felles målene. Ungdom må også få muligheten til å engasjere seg, delta og bli hørt i utviklingsprosesser som berører både egen og verdens fremtid.

Ungdomsengasjement nytter

Aldri før har så mange unge over hele verden engasjert seg i saker som gjelder barn og unges rettigheter. Det har vel sjeldent vært så populært med politiske klistremerker på PC-en, handlenett med ulike budskap og knyttede stoffarmbånd i skrikende farger?

Det er blitt kult å være politisk aktiv og å engasjere seg.

Og det nytter:

– 20 år gamle Memory Banda fra Malawi opplevde at søsteren ble tvangsgiftet som 11-åring. Siden har hun engasjert seg for å stoppe barneekteskap.

Etter flere år med utrettelig lobbyvirksomhet, aksjoner og kampanjer fikk hun med seg flere og endret grunnloven i Malawi.

Fra februar i år ble barneekteskap ulovlig.

– Fjorten år gamle Michael fra Sierra Leone mistet familien sin under ebolaepidemien og ble selv smittet. Han overlevde, men blir daglig trakassert på grunn av sykdommen.

Sammen med Plan arbeider han nå med holdningsskapende arbeid og for å stoppe trakasseringen av tidligere ebolasmittede.

– I Bangladesh står ungdom i front i en landsomfattende innsats for å erklære landsbyer som barneekteskapsfrie.

Fremtiden

Ungdomsengasjement nytter. Ungdommen vet selv hva som er best for dem i fremtiden. Dersom de lyttes til, er ungdommen de beste endringsagentene for utvikling og en bedre verden for oss alle. Ungdommen er fremtiden.

