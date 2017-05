Unge Høgre burde sjå lyst på 6-timarsdagen, ikkje sjå ned på han | Rebecca Ponce

I eit Si ;D-innlegg 27. april skriv leiar i Stavanger Unge Høgre at aukande levetid vil koste oss mykje, og at det difor er viktig at den norske regjeringa tek faste grep for å sikra den felles velferda.

Det Unge Høgre må forstå, er at om ein skal sikre framtida til velferdsstaten, må det gagne norske arbeidstakarar og ikkje gå på deira kostnad.

Bjørheim føreslår å kutta i sjukeløna, innføra karensdag, og så snakkar ho ned 6-timarsdagen.

Ein vert fattigare

Unge Høgre ønskjer heller å spare pengar som kan brukast til velferdsstaten. Problemet er at ein ikkje vert frisk av å ha mindre pengar. Ein vert fattigare.

Norske arbeidstakarar får mindre pengar til å forsørgje seg sjølve og familiane sine. For å styrkja velferdsstaten må ein faktisk styrkja den, ikkje svekkja den for norske arbeidstakarar.

Privat

6-timersdag ga gode resultater

Unge Høgre burde sjå lyst på 6-timarsdagen, ikkje sjå ned på han. Sverige har til dømes fått gode resultat etter eit prøveprosjekt med 6-timarsdag på ein sjukeheim.

Det heng ikkje på greip at det å gje mindre til dei som treng det mest, skal sikre velferdsstaten.

Prosjektet førte til mindre sjukmeldingar, betre trivsel for arbeidstakarane og meir nøgde bebuarar på sjukeheimen.

Høgre må skifte retning

Den blåblå regjeringa har slått seg vrange i sikringa av den norske velferdsstaten.

I staden for å bruke pengar på velferd, har dei kutta i velferdsordningar og gitt skattekutt til landets rikaste.

Det heng ikkje på greip at det å gje mindre til dei som treng det mest, skal sikre velferdsstaten. Om Høgre verkeleg vil redde velferdsstaten, må dei skifte retning.

Det veit me derimot at aldri kjem til å skje.

Reversera milliardskattekutta

Me i Sosialsitisk Ungdom ønskjer mellom anna å innføra ein 6-timars arbeidsdag og reversera milliardskattekutta til landets rikaste.

Då kan me skapa fleire arbeidsplassar og sikra ein god velferdsstat.

Samstundes let me vera å kutte i sjukelønna eller andre velferdsordningar me er så heldige å ha i dag.

