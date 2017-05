Unge vinner ikke på å være midlertidig ansatte | Jan Otto Langleite

Da regjeringen med sine samarbeidspartnere endret på arbeidsmiljøloven i 2015, var det blant de største angrepene på norske arbeidere noensinne.

Regjeringen åpnet for at det skulle bli lettere for bedrifter å skaffe midlertidig ansatte.

Regjeringen sa at dette kom til å gjøre det lettere for unge å komme i jobb. Ja, på papiret er det lettere å få jobb. Men hvordan hjelper det når midlertidig ansettelse nettopp er midlertidig og usikker?

Midlertidig ansatte har en usikker hverdag der de ikke vet om de får en videre ansettelse og om de vil ha økonomi til det hverdagslige.

Dette kan vi ikke godta!

Midlertidig ansettelse tærer på

Det tærer kraftig på den psykiske helsen til personer, som igjen raskt fører til at man ikke lenger kan fungere som man vil. Psykisk helse er ekstremt viktig for at mennesker skal ha det bra med seg selv og sin plass i samfunnet.

Spesielt unge vil også slite enda mer med å komme seg inn på boligmarkedet.

Det er omtrent umulig å få lån med midlertidig ansettelse, siden banken ikke vil låne bort store summer uten å vite at kunden kan betale ned på lånet om åtte måneder. Dette vil videre føre til at personer med mye penger kjøper opp boliger på markedet, for så å leie dem ut mens de presser prisene opp.

Dette er ikke holdbart

I de fleste tilfeller er ikke midlertidig ansettelse bra for noen andre enn bedriftene. Høyre og Frp argumenterer med at det er lettere å få seg jobb og etablere seg i livet. Jeg ser ikke hvordan.

Det hjelper ikke arbeidsmarkedet å innbille folk at antall sysselsatte går opp, når det i realiteten bare gjør om trygge stillinger til uforutsigbare liv.

Dagens regjering med Høyre og Frp er ikke i stand til annet enn å gi enorme skattekutt til de aller rikeste. Alt annet enn å jobbe for trygge arbeidsplasser til alle. Dette er ikke holdbart.

