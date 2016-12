Ja, nå er vi atter en gang i jula. Vi baker pepperkaker, pynter juletre og drikker gløgg. Vi synger og ler, danser og klemmer.

Akkurat sånn var det for 10 år siden, 50 år siden og 100 år siden. Bare at i dag har vi en ting ekstra. Sosiale medier - og statuser som bugner over med «del ditt og del datt for å vise omsorg for våre døde, for de som har kreft, for fattige barn i Afrika»

Men hva godt gjør disse statusene?

Handling foran deling

Blir vi kvitt en ekstra byrde ved å trykke «del» på Facebook, eller «kopier» og «lim inn» på Instagram? Eller ved å tegne et lys på Snapchat?

Hva gjorde vi da vi ikke hadde sosiale medier? Sendte vi brev?

«Send dette brevet til 10 av dine nærmeste venner hvis du synes synd på barn med kreft i jula». Nei, så hva gjorde vi da? Vi brydde oss, jo.

Kjære du, som leser dette. Legg vekk mobilen i jula, og spesielt alle disse dumme statusene som blir delt.

Jeg er ikke noe flink på dette selv. Men dette har irritert meg lenge.

Hvorfor deler vi ting for at vi skal synes synd på andre? Hvorfor kan vi ikke heller gjøre noe? Som for eksempel å tenne lys på graven, reise på besøk, eller gi noen noe så enkelt som en juleklem?

Tenn heller et fysisk lys

Vi lever i troen på at jo mer vi deler, jo mer empati vil vi vise. Men sannheten er motsatt. Tenk over det.

Hvor mange ganger den siste tiden har du sendt penger for å hjelpe syriske flyktninger? Hm, det var vel ikke like mange ganger som du delte videoen av den lille gutten som gråt fordi han nettopp mistet broren sin?

Og hvor mange ganger valgte du heller å se ned på mobilen på den fæle filmen om to personer som fikk kreft, enn å møte blikket til han som satt overfor deg på toget?

Vi lever i troen på at jo mer vi deler, jo mer empati vil vi vise.

Kjære du, som leser dette. Bruk tiden fornuftig denne julen. Unngå disse dumme statusene på Facebook.

Tenn heller et lys på graven, lek med barna dine, nyt livet. Du vet aldri hva som vil skje i morgen.

Podkast: Santafobi - eller julenissefrykt - hva er det?

Han vet når du sover, er våken, har vært snill og slem. Noen er så redde for nissen at de utvikler «santafobi». Her kan du lære mer!

Lær mer - helt gratis med ett klikk her:

Mer om sosiale medier?