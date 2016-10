Urettferdig, men rettferdig | Kristian Torske

30. september publiserte Si ;D Aftenposten innlegget «Ensom på grunn av fødselsdatoen». Det er kanskje urettferdig at noen kan gjøre ting tidligere enn andre og en aldersgrense kan føles urettferdig. Grensen er sikkert veldig urettferdig, særlig for dem som tror at alder ikke kan si hvor moden eller hvor voksen en person er.

Grensen må settes et sted

Selv er jeg er født tidlig på året, en kald kveld i februar. Jeg fikk lappen først og har egentlig levd ganske greit. Selv om jeg har hatt det fint, er det uansett slik at grensen må settes et sted.

Alderen skilles med noen dager

Vi kan ikke ha en vag definisjon på aldersgrenser. Grensen vil alltid føles urettferdig for noen. Tenk på en som er født i desember og en i januar. De skilles bare med noen dager, men den ene kan ta lappen, gå på nattklubb og drikke ett år før den andre. Bare fordi det er noen dager forskjell.

I mine øyne er det mer urettferdig.

Selv om alderen er noe som bare er gitt deg er det flere unge som synes det blir behandlet urettferdig:

