Ved å velge Emmanuel Macron sa det fargerike Frankrike nei | Kari-Anne Barland

Emmanuel Macrons seier er ikke bare en seier for Frankrike, men for hele Europa.

Det er en seier for sentrum og en brems for den høyrepopulistiske bølgen som har skyllet over Europa og verden de siste årene. Brexit og Trump var de første store, oppsiktsvekkende resultatene på at verden igjen var på vei i en litt for gjenkjennelig retning. En retning vi har sett gang på gang skaper flere byrder enn goder.

Hvem er Emmanuel Macron? Her kan du bli litt bedre kjent med den nyvalgte presidenten.

Et samlet Europa

Når selv Frankrike, som er blitt utsatt for mange terrorangrep og uro de siste to årene, stemmer ned en høyrepopulist som Le Pen, blir håpet og troen på et samlet Europa gjeninnsatt hos mange.

Et Europa som står stødig bak grunnfundamenter som likeverd, menneskeverd, demokrati og fellesskap.

Det sier mye om flertallet og flertallets verdier i Frankrike, det sier noe om en tro på en retning der alle skal få plass.

Det sier noe om at tilliten til demokratiet er større enn frykten for det fremmede.

Likevel kommer et nytt valg

Men det er også viktig i denne sammenhengen å nevne at Marine Le Pen og høyrepopulistiske Nasjonal Front fikk en historisk høy oppslutning og kom nærmere et presidentskap enn noen gang før. Det er viktig å huske på og reflektere rundt konsekvensene som kan komme de neste årene.

Det er også viktig å huske på at det er et nytt valg om fem år. Le Pen og hennes tilhengere har sagt tydelig ifra at kampen ikke er over. 2022 skal bli deres år.

Før den tid skal Storbritannia ut av EU, Trump skal ta verden gjennom mange ulike valg og situasjoner. Vi kan bare holde oss fast og håpe at Macron gjør jobben med å stabilisere et urolig og sorgtungt land, og ikke minst gjeninnsette troen på frihet, likhet og brorskap i det fargerike Frankrike.

