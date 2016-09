Verden er ikke one size | Selma Moren

I dag dro jeg innom klesbutikken Brandy Melville. Da jeg kom inn i den stappfulle butikken ble jeg varm i kinnene. På hver lapp sto det to ekle ord: one size.

Jeg så ikke etter hva jeg synes var fint, men etter noe som kanskje kunne passe. Og jeg kødder ikke – alle klærne var i størrelse XS. Det fantes ikke en T-skjorte i den butikken som rakk meg over navlen.

Privat

Vi trenger ikke skamme oss

Mens jeg håpløst plukket noen klær fra stativene og begynte å grue meg til jeg måtte prøve dem på, la jeg merke til en jente som sto sammen med venninnene sine. De må ha vært rundt fjorten år – noe nesten alle kundene på Brandy Melville er. Det er kanskje fordi man aldri i livet ser fin ut i noen av klærne fra den butikken etter at man har fått hofter.

Jenta beit seg litt usikkert i leppen. Det var tydelig at hun kjente på det samme som meg.

Hun var ikke størrelse XS, og derfor sto hun nå og skammet seg.

Jeg kjente et uventet og brennende sinne. Det er ikke jeg og hun som behøver å skamme oss.

Fortjener ikke en krone

Det er vanvittig å mene at det er OK å selge klær i bare en størrelse. Sannheten er at de aller fleste ser teite ut i den bitte lille T-skjorten som nesten er på størrelse med det du finner i barneavdelingen på H & M. Man må jo nesten le.

Jeg bruker heller pengene mine et annet sted, og det synes jeg du burde gjøre også

Det jeg ikke kan fatte og begripe er at denne butikken hadde innmari lang kø. Jeg synes ikke Brandy Melleville fortjener en krone når under halvparten av jentene får kjøpt klær som faktisk sitter fint på.

Bruker heller penger et annet sted

Jeg skriver ikke dette fordi jeg tror at et sint Si ;D – innlegg kommer til å endre verdens forvridde syn på kropp – eller at jeg skal våkne til en telefon om at hele den amerikanske kleskjeden har bestemt seg for å få flere størrelser.

Dette innlegget er til jenta som beit seg i leppen. Det er til meg.

Og det er til alle som har eller kommer til å bli fortalt – dirkete eller indirekte – at kroppen vår ikke er som den burde være.

Innlegget er til alle som kommer til å bli fortalt at mennesker kommer i en størrelse. At verden er one size og at vi burde være like alle sammen.

Nei. Jeg bruker heller pengene mine et annet sted, og det synes jeg du burde gjøre også.

Presset som dagens unge føler engasjerer mange:

Skribent Selma Moren (19) brukte lydopptager som dagbok et helt skoleår. Her er resultatet. Rått og ærlig.