Vertsfamilien min er frustrert over valget. Det er jeg også. | Maria Aasmundtveit

Dette skoleåret er jeg på utveksling i Princeton, New Jersey gjennom organisasjonen AFS. Jeg bor i en vertsfamilie som stemmer demokratisk, og som originalt støttet Bernie Sanders.

Valget er rett rundt hjørnet, og jeg merker de er frustrerte. Det er jeg også. I et valg skal man stemme på hvem man helst ønsker skal styre.

Nå står valget, ifølge mange, mellom «the lesser of two evils».

Håper på gode nyheter

Familien diskuterer ofte valget. Jeg synes det er veldig spennende å høre hva de sier, selv om vi har ganske like politiske meninger. De har sagt de egentlig ikke liker Hillary Clinton.

Men etter å ha sett henne beholden roen gjennom tre heter debatter, har de fått mer respekt for henne. På tross av dette øker frustrasjonen hver dag.

«Men jeg har fortsatt håp. Hver dag sjekker jeg avisoverskriftene i håp om å se gode nyheter», sa vertsmor til meg nylig.

Hun legger ikke skjul på at alt dette er medienes feil, og at mediene har nesten alt å si for utfallet 8. november.

Vi så hvordan Bernie Sanders ikke fikk oppmerksomheten han fortjente og måtte takke for seg.

Trump forgudes av medier

Donald Trump forgudes av medier. Han preger alle overskrifter, brødtekster og alt som er. Etter den første presidentkandidatdebatten ble det knapt gjort ett intervju med Hillary Clinton, men journalistene svermet om ham.

Det gjør det ikke akkurat bedre for henne. Vertsmoren min hater hvor urettferdig det er at Hillary Clinton må gjøre det 1000 ganger bedre enn Donald Trump for at vi i det hele tatt skal høre noe om henne.

Alt han trenger å gjøre er ikke å få et raserianfall, og mange sier han hadde en «super debatt», og at han «helt klart vant».

Vi har nådd et kritisk punkt i valgkampen.

«Veldig mange tenker: Jeg liker ingen av dem, så jeg gidder ikke stemme,» svarte vertsmor oppgitt da jeg spurte henne om det var sant at bare 58 prosent av USAs befolkning stemmer. Det er i sterk kontrast til Norges deltagelse på 78 prosent i 2013.

Hun fortsatte med: «Men det handler ikke om det. Det handler ikke om hvem du liker og ikke liker, det handler om hele verdens fremtid, og det handler om å unngå nye, store kriger».

