Vestlige feminister svikter muslimer | Amina H. Bile

Det er ingen heltedåd å preke om sekularisme for de man anser som undertrykt og svake.

Feminisme er ikke å kreve forbud og sanksjoner for det som ikke er forenlig med verdier og moraler innenfor avgrensede geografiske områder, tvert imot, det er det stikk motsatte.

Nylig opphevet den øverste administrative domstolen i Nice burkini-forbudet, og med dette kom en bølge med skuffede «vestlige feminister» som mente at dette var å legitimere det de så på som kvinneslaveri.

Og det er her vestlige kvinner svikter sine muslimske søstre.

Heller enn å se forbi det svart-hvite bildet av likestilling og frihet de har tatt til sitt bryst, gjør de vondt verre ved å støtte ethvert forbud som hindrer kvinner i å ha makt over egen kropp.

Det store paradokset

Burkini er bare en forlengelse av en debatt som har foregått lenge. Selv i Norge har det vært oppe til diskusjon om hvorvidt det bør forbys, særlig etter Finnsnes-saken.

Forby at kvinner tar mannlige ektefellers etternavn, og for Guds skyld, forby barnebikinier

Hensiktene er gode: Det er for kvinners beste.

Men her er paradokset: Vi kritiserer land som med sine restriksjoner og sanksjoner begrenser kvinner, og likevel følger vi tritt med våre egne reguleringer. Tygg på den en stund.

Gremmes av mangelen på støtte

Jeg gremmes av mangelen på støtte fra ikke-muslimske feminister her i Norge.

Vi kan diskutere lenge og vel om hva feminisme betyr på individuelt nivå, men én ting jeg tror vi alle kan være enig i, er frihet til å velge selv hva en vil og ikke vil ha på seg.

La oss starte samtalen der, for om vi kan være enige i at makt over egen kropp er en rett enhver person skal ha, kan vi være enig i at forbud mot klesplagg er i strid med akkurat den retten.

Om du vil argumentere for at enkelte klesplagg er seksualiserende og undertrykkende, foreslår jeg at vi skal være konsekvente: Forby ekteskap, ettersom det symboliserer vedvarende patriarkalsk kultur, hvor kvinner er eiendeler som overleveres fra en eier til en ny en.

Forby at kvinner tar mannlige ektefellers etternavn, og for Guds skyld, forby barnebikinier.

Det er når kvinner kommer til makten, at vi kan gjøre en forskjell for våre søstre

Egen definisjonsmakt

Med tanke på at dette er svært uaktuelt, fordi assosiasjonene til tingene ovenfor har endret seg over tid, kan man heller ikke bruke disse argumentene mot hijab/burkini.

Det er muslimske kvinner som har definisjonsmakten over hva de assosierer med klesplaggene – på samme måte som en kvinne har makten over hva hun assosierer med ekteskap.

Vestlige feminister har en jobb å gjøre: Støtt kvinnekamper, for det er når kvinner kommer til makten, at vi kan gjøre en forskjell for våre søstre.

Vesten har ikke ansvar for å liberalisere marginaliserte grupper. Det er ingen heltedåd å preke om sekularisme for de man anser som undertrykt og svake.

