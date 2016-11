Vi blir ikke tatt seriøst fordi «de voksne vet bedre» | Mia Kristine Martinussen

Jeg har vært engasjert så lenge jeg kan huske, men etter hvert som jeg blir eldre, er det en ting som blir mer tydelig. Nå er jeg godt ute i mitt syttende år, men hver gang overrasker det meg like mye hvor lite seriøst vi som unge voksne, blir tatt.

Som 16-åring sa jeg at jeg var medlem av Sosialistisk Ungdom rundt et bord fullt av voksne og fikk mang et smil. Det var lite nytte i å ta opp feministiske og miljøpolitiske spørsmål.

Uten noe særlig diskusjon ble jeg avfeid, men én kommentar sitter igjen: «Alle er rød i sin ungdom, men du blir blå når du vokser opp og vet bedre».

Sammen kan vi ha en stemme

Jeg og flere andre som deler mine synspunkter, blir sett på som idealistiske og urealistiske fordi vi støtter en rød politikk som viker fra privatisering og kapitalisme. Meningene våre, de som angår oss, blir ikke tatt seriøst fordi de voksne vet bedre.

Det er et feilgrep å avfeie de som på et tidspunkt blir politikere

Selv blir jeg redd når jeg ser hvordan den blå regjeringen selger bort skoger og offentlig transport som om Norge er på auksjon. Det er derfor jeg valgte å engasjere meg. Selv om jeg ikke kan endre alt alene, vet jeg at vi sammen kan ha en stemme.

Få unge høres i samfunnets øvrige organer

Det var dette jeg ble lært opp av den eldre generasjonen, men nå som jeg aktivt prøver å ha en mening, blir jeg avfeid. Det er vår fremtid som blir bestemt i de øvre organene i samfunnet, men det er få unge stemmer som høres der.

Senest de to siste årene har blant annet Elevorganisasjonen og størsteparten av ungdomspartiene gått hardt ut mot fraværsgrensen. Men selv om motstanden har vært tydelig, ble vi ikke hørt.

Fremtiden omhandler oss

Det er interessant hvordan voksen arroganse bestemmer over en fremtid de selv ikke skal ta del i. En som omhandler oss, først og fremst. Det er et feilgrep å avfeie de som på et tidspunkt blir politikere, som vil ta viktige beslutninger for landet.

