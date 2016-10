Vi dreper dem som dreper de vi vil drepe | Marthe Knutsen

Herregud, så dum du er ulv, som ikke vet noe om vår kjøttindustri. Herregud, ulv, klarer du ikke å lese øremerket på sauen?

Tenk at du ikke tar hensyn til dette, ulv! Derfor skal vi skyte deg og dine familiemedlemmer til 47 av dere ligger livløst på bakken.

Først og fremst tror jeg ikke de som har vedtatt dette, har nok kunnskap rundt hvordan livet på jorden funker.

Alt henger sammen, og om man ikke har hørt om økologisk forskning, har man heller ikke grunnlag nok for beslutninger.

Lever for å opprettholde økosystemet

Stortinget har nemlig vedtatt å drepe 47 av ulvene våre. Dette utgjør 70 prosent av ulvene i Norge. De vil drepe ulvefamilier som ikke engang har tatt sau.

Det er viktig at disse lever for å opprettholde et komplett økosystem. Ulven har lenge vært utrydningstruet. Nå vil vi drepe dem frivillig for å beskytte vår egen sau.

Poenget er at over tid vil flere og flere dyrearter forsvinne, om vi bidrar til at én art dør

Ulven spiser blant annet gnagere. Et gnager-problem kan lett oppstå om denne type politikk utføres.

Et annet dyr som lenge har vært utrydningstruet, er fjellreven. Den nærmest lever av restene ulven etterlater seg. Poenget er at over tid vil flere og flere dyrearter forsvinne, om vi bidrar til at én art dør.

Sau betyr jo penger

Vi dreper sauen. Vi vil spise sauen. Dessverre blir det sett på som et enormt problem at ulven vil det samme. Derfor må ulvene dø.

På julaften sitter mange av oss inne og gomler i oss kjøtt. Hvem gir oss retten til å kontrollere hvem som ikke får gjøre det samme?

Slik jeg ser det blir vi rasende når ulven stjeler utbyttet vi ville fått av å selge kjøttet til sauen. Sau betyr jo penger.

Er vi virkelig så egosentriske? Vi dreper dem som dreper de vi vil drepe. Hvor er tankegangen? Hva skjedde med omsorgen ovenfor våre egne arter?

Dette mener jeg er en skam for Norge. Ulven er ikke et skadedyr. Den er en naturlig del av norsk natur. Vil du virkelig ha blod på hendene dine?

Ærlig talt, Norge. Jeg vil ikke ha blod; jeg vil ha ulv.

