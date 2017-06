Vi er egentlig enige, AUF. Vi vil også hjelpe flest mulig. | Marthe Solberg

FrP «later som de er motivert av omsorg for flyktninger og asylbarn», skriver AUFs Simon Frigessi di Rattalma 1. juni.

Istedenfor å komme med løsninger på asylproblemet prøver AUF å være moralismens voktere.

Her kan du lese Frigessi di Rattalmas innlegg: FrP gir langefingeren til verdier som frihet og likhet.

Det er hårreisende.

Over 65 millioner mennesker er på flukt. Debatten bør ikke handle om hvor mange vi skal ta imot, men hvor mange vi kan hjelpe.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi hjelper flere der enn her

Det er trist at AUF forsøker å sverte Frp og meg fremfor å innse hvordan vi hjelper flest mulig, best mulig.

I nærområdene hjelper vi langt flere enn vi noensinne kunne i Norge. Likevel er muligens det viktigste av alt at Norge ikke risikerer å ende opp som Sverige. Derfor er FrPs løsninger både human, bærekraftig og tryggere.

Oppfordrer til å risikere livet

I dag henter europeiske båter opp migranter i Middelhavet. Å åpne for mer innvandring til Norge, er i praksis å oppfordre mennesker til å risikere livet sitt. Den eneste muligheten for å stanse menneskesmuglingen er å snu båtene. Da vil det ikke være noe poeng å reise over Middelhavet.

Å hjelpe flest mulig på best mulig måte er ikke å frata mennesker frihet.

Slik redder vi både menneskeliv og fratar kyniske menneskesmuglere inntekter.

AUF mener dette er å gi «langfingeren til verdier som frihet». Det illustrerer AUFs manglende vilje til å komme med løsninger.

Vi i FrP er mer opptatt av å redde mennesker enn å sverte meningsmotstandere. Det burde AUF også være. Derfor må båtene snus. Det morsomme er at AUF og Rattalma innrømmer at Frp har rett. AUF skriver det er «lettere og billigere å hjelpe» flyktninger i nærområdene. Vi er enige.

Å hjelpe flest mulig på best mulig måte er ikke å frata mennesker frihet. Det er å skape en tryggere hverdag for mennesker i nød.

I tillegg bidrar det til at Norge forblir et trygt og godt land.

Vi skal være glade for at Frp styrer landet med fornuft istedenfor følelser, i motsetning til Arbeiderpartiet.

Denne debatten har pågått en stund. Det startet her:

AUF fikk svar fra FpU her:

Før AUF sendte et nytt svar til FpU. Det innlegget får svar over: