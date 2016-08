Vi har ikke tid til Voldemort og Hitler | Julius Mikkelsen

Vi mennesker er uenige i mye rart. Enten det er hvorvidt ananas er godt på pizza eller fraværsgrensen, har vi mennesker en spesielt velutviklet evne til å fremstille meningsmotstandere som skurker og banditter.

Torbjørn Røe Isaksen er blitt kalt for Strenge-Torbjørn, Donald Trump en kronidiot, og Siv Jensen har lenge vært en heks.

Vi maler disse bildene for å overbevise, enten gjennom humor eller frykt.

Lettere å håndtere Voldemort enn Nigel Farage

Vi skurkifiserer mennesker fordi det er mye lettere å håndtere noen man tror er ondskapsfull, enn noen man forstår på et emosjonelt nivå.

Det er en form for dehumanisering når vi sammenligner Nigel Farage med Voldemort, eller ‘sett inn meningsmotstanders navn her’ med Hitler.

Jeg er selv en som skurkifiserer

Vi reduserer medmennesker fra å være komplekse individer, til å bli enkle symboler på idéer vi ikke liker.

Legen min ble Hannibal Lecter

Jeg er selv en som skurkifiserer. Jeg skurkifiserte legen min for et par dager siden, da han tilsynelatende uten sympati gjorde noe som var ekstremt vondt. Jeg trodde han ville meg vondt. Plutselig ble han til Hannibal Lecter.

Jeg skurkifiserer Arbeiderpartiet (Ap) når jeg skjeller dem ut for å hindre fremskritt i Norge. Det samme gjør jeg med Høyre når de strammer inn skolepolitikken.

Det er naturlig å se på meningsmotstandere som fiender når de rokker ved og utfordrer våre egne høyst personlige antatte sannheter.

Men sannheten er nok heller at det ikke finnes skurker. Vi har alle et felles mål om en bedre verden.

Vi er emosjonelle vesener

Når vi skurkifiserer trekker vi lenger bort fra våre felles mål: fred, trygghet og fellesskap.

Mye er på spill, og det er vi klar over

Vi vinner mange enkeltseiere for våre egne sider mot de såkalte fiendene. For eksempel vant frykten og hatet mot Brussel over fellesskapsfølelsen når Storbritannia nå går ut av EU.

Vi er emosjonelle vesener og blir overbevist, kanskje til og med manipulert, når vi møter sterke nok bilder. Slike seiere vil være pyrrhosseiere(dyrekjøpte seiere, red.anm.), hule og med forholdsmessig større tap.

Ikke tid til skurker

Mye er på spill, og det er vi klar over. Men over grunnverdiene må toleranse ovenfor andres meninger og tanker helliggjøres.

Skal vi møte nåtidens og fremtidens utfordringer sammen, må vi la skurker forbli fiktive og møte våre meningsmotstandere med respekt, dialog og forståelse.

Vi har ikke tid til skurker.

Julius Mikkelsen ønsker et oppgjør med debattkultur og slengbemerkninger.

