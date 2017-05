Vi må ikke la oss knuse av terror og nazimarsj | Iver Daaland Åse

Terror og marsjering har ett fellestrekk: Hat. Om det er hverdagsrasisme eller direkte nedsnakking av noen, går alt dette under samme kategori. Et hat mot religion, mot en mening, mot uenighet eller mot ondskap.

Den siste uken har terror og marsjering blitt dekket betraktelig i mediene. Først var det eksplosjonen under en konsert i Manchester, og så var det nyheten om at politiet tillot nazimarsjen i Fredrikstad.

Mens jeg leste om dette på sosiale medier, så jeg på hva folk mener om det ved å skumlese kommentarfeltet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Må tenke mer over hva vi skriver

I kommentarfeltet i forbindelse med Manchester-saken uttrykkes det hat mot gjerningspersonen.

Kommentarene er ofte basert på frykt og uvitenhet. For er det én ting vi er flinke til, er det å anta.

Kommentarfeltet var, som det ofte er etter terrorhandlinger, fylt med hat mot muslimer, hat mot terrorisme og hat mot stater som ikke gjør nok for å forebygge slike hendelser.

Dette er et perfekt eksempel på menneskets uvitenhet. Det viser hvorfor vi må bli bedre på og tenke selv, og det viser at vi må tenker mer over hva vi faktisk skriver.

Det er tross alt andre mennesker vi omtaler.

I forbindelse med nazimarsjen i Fredrikstad ble lignende kommentarer skrevet, men her kom hatet både fra dem som er for og de som er imot. Det kom hat fra de som ønsker å arrangere denne marsjen, og hat til politiet fordi de tillot marsjen.

Fredelig løsning

Det var imidlertid ikke bare hat jeg var vitne til da jeg «scrollet» nedover Facebook-feeden min. Midt blant alle nedlatende kommentarer fant jeg kjærligheten. Jeg så tegn til samhold, løsningsorientering og positivitet. Jeg så folk som i stedet for å hate, snudde situasjonen og oppfordret til en fredelig løsning.

Jeg så folk som i stedet for å hate, snudde situasjonen

Det er for lengst planlagt at det skal arrangeres en motdemonstrasjon mot nazimarsjen for å vise at vi står sammen mot hatet. For å vise kjærlighet og for å vise at vi klarer å holde oss fredelige i en tid hvor motstandere ikke alltid klarer det.

Promoter kjærligheten

Etter å ha vært vitne til all denne kjærligheten og alt dette hatet, vil jeg komme med en oppfordring til alle og enhver.

Uansett legning, uansett religion eller livssyn, uansett etnisitet eller nasjonalitet: Promoter kjærligheten.

Vis at vi på tross av våre forskjeller klarer å samarbeide for en bedre verden der det skal være godt og leve. Sist, men ikke minst: Vis at vi ikke lar oss knuse av dem som sprer frykt og hat.

