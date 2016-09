For få stunder siden gikk flere tusen ungdommer i demonstrasjonstog da utdanningsetaten ville innføre en såkalt fraværsgrense, og til skolens misnøye ble ungdommen hørt.

Men hvor ble demonstrasjonstoget av da Frp ville innføre en flyktninggrense? Eller da norske politikere mente at krigsflyktningene måtte søke asyl i sin egen urolige verdensdel, fordi det ikke var ideelt å la dem komme til oss først?

Var du en av dem som lot deg skremme av hvordan innvandringen kunne ødelegge lille, vakre Norge? Fortell meg nå, hvor var du?

Norsk ungdom har det for enkelt

Samtidig som mennesker flykter fra hjemmene sine i håp om overlevelse, feirer norsk ungdom en russetid uten hemninger.

Flere millioner norske kroner blir skyllet ned i dass, mens alle flyktningleirer skal finansieres. Norsk ungdom har ikke fortjent å ha det så enkelt.

Istedenfor å bevitne hva syrerne flykter fra, velger du heller å lukke øynene

Og ikke våg å fortelle meg at vi, i verdens rikeste land, ikke har råd til å betale for flere flyktninger. Det er ren «bullshit».

Vi må kunne forstå

Istedenfor å bevitne hva syrerne flykter fra, velger du heller å lukke øynene.

Vi som har det så trygt må kunne takle bildene fra krigen slik at vi kan forstå. Vi må la oss skremme av krigen. Vi må kunne se for å forstå, og føle for å sette det i perspektiv.

For all del, jeg kan greie å ta stilling til frustrasjonen føler når trygge Norge ikke lenger virker like trygt.

Start med å endre holdning

Men føler du virkelig at Norge har forandret seg drastisk det siste året? Absolutt ikke.

Vil du hjelpe? Start med å endre din unilaterale(ensidige, red, anm.) og aristokratiske holdning til flyktningstrømmen.

Vi kan ikke legge skjul på at vi har det så godt, så la oss la de som trenger det mest også komme inn i varmen

