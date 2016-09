Vi må ta frykten for ulv seriøst | Gjertrud Nordal

31. august skrev Einar Dåsnes på Si ;D at ulven er en naturlig del av norsk natur. Jeg tror vi bør stoppe her, fordi det finnes ikke norsk ulv i norske skoger lenger. Ulven som lever i Norge er av finsk/russisk opprinnelse. Den norske ulven ble utryddet på 60-tallet.

Les innlegget til Einar Dåsnes her: Regjeringens ulvepolitikk henger ikke på greip

Videre skriver Dåsnes at det er umoralsk å fjerne ulven fordi den skaper problemer. Problemene han snakker om, er svært alvorlige for dem det gjelder. Det er et faktum at det bor mennesker i distriktene som lever i frykt på grunn av ulven, som ikke tørr å gå ut i skogen og som ikke vil sende barna sine ut alene.

Privat

Dersom vi fortsatt vil ha levende distrikter, er vi nødt til å ta frykten deres seriøst. I mine øyne overgår det det aller meste når det går så langt at det ødelegger livskvaliteten til folk.

De som lever i ulvesonen vet best

Det er muligens arrogant å mene at folk utenfor ulvesonene ikke har noe de skulle sagt, men det er et faktum at det er de som lever i ulvesonen som vet best hvordan det er å leve med ulven.

Bergenserne vet best hvor bybanen bør gå, og bonden fra Hedmark vet best om ulven bør få luske rundt sauene hans eller ikke.

Ulven dreper i områder som skal være frie for rovdyr

Vi har sett det flere ganger: Ulv og rovdyr går dårlig overens. Ulven dreper i områder som skal være frie for rovdyr, og områder hvor Stortinget har bestemt at ulven skal få oppholde seg. Det er også et faktum at ulven også dreper sau på inngjerdet innmark.

Det bor mennesker i distriktene som lever i frykt på grunn av ulven

Bernkonvensjonen, den internasjonale avtalen som ulveforkjempere bygger sin argumentasjon på, åpner også for at man skal kunne ta ut ulv for å verne om lokalt næringsliv. Dette er overhode ikke blitt gjort, og det er ikke lenger sau på beite å finne nord for Elverum.

Dette er et verdispørsmål

Jeg er enig i at ulv er et vakkert dyr og at biologisk mangfold er viktig, men for meg er dette et verdispørsmål. Dersom man må velge mellom ulv og norsk matproduksjon, og ikke minst at folk skal slippe å leve i frykt, er dette for meg et svært enkelt valg.

Mange er engasjerte i ulven!

Før ulvedebatten kan fortsette må det tilføyes fakta: Norsk ulv finnes ikke!

Bård Vegar Solhjell: La ulven leve!

I Aftenpodden Si ;D vil vi redde verden (litt).

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak, sier Live Nelvik. Hun har lagt om livsstilen for å bli en miljøengel – det kan du også gjøre.

Med seg har hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom.