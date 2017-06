Vi sier: «Vi kan jo sikkert treffes en dag», men vi mener det ikke

Hvordan sier man til andre at man egentlig ikke har lyst til å treffes – at vi egentlig ikke er interessert, men at vi liker oppmerksomheten vi får?

Både jenter og gutter har mye å lære på dette området, og helst skulle vi tatt et kurs for å få trent oss opp skikkelig i kunsten å avvise andre.

For det er virkelig ikke alltid like lett.

Utseende-fiksert dating

Flere ganger har det hendt at jeg er blitt spurt av det motsatte kjønn om vi kan treffes og jeg har takket ja.

Noen ganger har det hendt på byen, andre ganger på en hyttetur, på Facebook eller Tinder.

Datinglivet blir stadig mer nettbasert, og nye algoritmer utvikles for at vi skal finne vår neste match.

For Tinder eksisterer for de ensomme, de som ikke har møtt sin sjelevenn ennå og tyr til utseende og basisinteresser for å finne en blomst blant alle froskene.

Vi liker oppmerksomheten vi får når det oppstår en match, men det å treffe noen du kun har sett på bilder via en app, kan være en kamp i seg selv.

Du var like kjedelig som en boks med sild på en tørr brødskive

Da sier vi gjerne: «Vi kan jo sikkert treffes en dag!», eller: «Jeg er opptatt denne uken, men hva med neste?».

Til slutt forsvinner spenningen helt, for vi har jo egentlig ikke noe særlig ønske om å treffe denne personen.

Nei, æsj. Ærlighet, ass

Selv har jeg vært utrolig dårlig på dette punktet. Fordi jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal si, ender det alltid med at jeg slutter å svare.

Men jeg smilte jo så pent da du sist gang vi møttes? Det virket jo som om jeg likte den forrige daten vår? Vi kysset jo?

Nei, feil. Det var du som kysset meg, og du var like kjedelig som en boks med sild på en tørr brødskive.

Men dette er selvsagt ikke noe vi sier rett ut. Hva skal vi egentlig si?

«Du er ikke rette personen for meg?», «du var mye finere på bildene?», «jeg tror jeg var litt for full da jeg takket ja til dette»?

Nei, æsj. Ærlighet, ass. Det skal ikke være lett.

Det finnes jo også dem som faktisk sier det rett ut: «Jeg tror ikke dette kommer til å fungere.» Men hvor mange tør faktisk å si den setningen?

Klump i magen

Jeg har hørt diverse historier fra venner og bekjente som «har en bra greie» med en annen person, men som hver gang de avtaler å treffes, blir avvist: «Nei, jeg måtte plutselig besøke bestemor, hun er blitt så syk, stakkar», «jeg kom på at jeg skal til hytta i morgen, men jeg er ledig neste helg altså!», og klassikeren «vi kan jo heller treffes ute på lørdag?».

Og så sitter mottageren der, skuffet, men fortsatt med en liten gnist av håp.

For det er jo en mulighet for å snakkes på byen til helgen?

Og du mottar jo fremdeles snaps og likes på Instagram?

Men til slutt ender det opp med at din utkårede slettes på sosiale medier, og du sitter igjen med en klump i magen.

Skånsomt eller ikke, det må bli gjort

Alt dette kunne vært unngått dersom vi bare sa ifra med en gang. Vi må definitivt bli flinkere på dette området, enten ved å pynte litt på sannheten eller si det rett ut.

Skånsomt eller ikke, det må bli gjort, slik at vi ikke holder oss til en tørr sild når vi kan jakte på en saftig torsk.

