Vi skylder ingen å være like kalde som landet vårt! | Camilla Haakonsen

Se for deg at du har en sønn eller en datter som går på norsk skole, eller i norsk barnehage, og som har bodd mesteparten av livet sitt i Norge. Du sitter der i en konstant frykt for å bli sendt tilbake til Afghanistan, et land du flyktet fra, fordi du ikke følte deg trygg. Et land du flyktet fra, fordi du fryktet for dine barns liv og deres fremtid.

Du sitter der med et håp om at Norge skal omfavne deg med sine beskyttende armer, og tenker: «Siden det allerede har gått så lang tid, og siden barna mine og jeg allerede har klart å etablere oss i dette landet, kanskje vi får bli».

Likevel vet du at politiet en dag kan komme og tvinge deg tilbake. Det kan skje når som helst, og du føler deg redd.

Ny byrde å bære

En dag skjer det du har fryktet mest i løpet av oppholdet ditt i Norge: Politiet banker på døren og tar deg tilbake. Du blir fulgt av en gruppe politimenn og en sykepleier. Kanskje får du og familien din hendene låst fast til kroppen på deler av turen. Og når du kommer til Kabul, som ikke føles som hjemme og ikke føles trygt, er det første som møter deg et angrep på en moské bare noen kvartaler unna rommet der du og resten av familien bor.

Nå er du redd på ny. Denne gangen for ditt og din families liv. Du har fått en ny byrde å bære. Du er ikke lenger redd for bare å bli sendt tilbake.

Strengere enn landene rundt oss

Dette er dessverre ikke en oppdiktet historie. Dette er skjebnen til altfor mange, og det var skjebnen til 220 afghanske asylsøkere ved utgangen av august i år. 37 av disse var barn.

Vi må tine opp nok til å se at slik som det er nå, ikke holder i lengden

Vi ønsker å bli mer lik landene rundt oss og tror vi kjører en like streng asylpolitikk som dem. Sannheten er at vi er strengere. I Finland var det i august bare to tilbakesendelser, mens Belgia sendte tilbake 21, og ingen av disse var barn. Nederland var det eneste landet som sendte tilbake barn. De sendte ut 20, og ti av dem var barn.

Ser du skjevfordelingen? De ti barna er ti for mange etter så lang tid. De 37 barna som ble sendt ut av Norge mot slutten av august er 37 for mange!

Vi må åpne våre hjerter på ny

Hva skjedde med Norge? Vi har endret asylpolitikken vår. Vi må åpne øynene og se at livet ikke er en dans på roser.

Det finnes en grunn til at flyktningene kommer. Det er ikke alle som har det like bra som deg. Nå er det på tide at vi våkner og åpner våre hjerter på ny.

Ja, Norge er et kaldt land i nord. Men vi må ikke være like kalde som landet vårt. Det fortjener ingen. Vi må tine opp de nedfryste tankene våre nok til å se at de som kommer til landet vårt, også er mennesker. De fortjener trygget og omsorg akkurat som oss.

Vi må tine

Vi må tine opp, slik at vi blir kjappere i avgjørelsene våre. Vi må tine opp, slik at vi ser at Norge har gått for langt. Vi må tine opp nok til å innse at det kunne vært du som satt der med armene bundet fast til kroppen, forsvarsløs på vei inn i haikjeften etter å ha vært etablert i Norge i mange år. Vi må tine opp nok til å se at slik som det er nå, ikke holder i lengden.

Hvordan kan verden bli et bedre sted? Dette er en stor del av svaret.

