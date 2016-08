Vi trenger alle barn. Men betyr det noe hvor de er født? | Caroline Belaunde Brynsrud

«Vi trenger alle barn som blir født i Norge» ble det sagt på Dagsrevyen i forrige uke. Saken handlet om den store etterspørselen av prøverørsbehandlinger hos de private klinikkene i Oslo.

Dette skyldes at tilbudet til barnløse par hadde blitt strammet inn på de offentlige sykehusene, nettopp på grunn av for stor pågang. Når jeg hører dette, får jeg inderlig lyst til å spørre alle som søker medisinsk hjelp fordi de ikke kan få barn følgende spørsmål: Har dere vurdert adopsjon?

Hvorfor skal man lage flere barn?

Antall utenlandsadopsjoner i Norge har i løpet av de siste ti årene falt med over 80 prosent, ifølge SSB, mens antall prøverørsbarn er doblet på femten år. Tallet på prøverørsbehandlinger har ligget stabilt de siste årene på rundt 7000 pr. år, mens antall adopsjoner i fjor var 354. Av disse var 160 stebarn, ifølge SSB.

Hvorfor skal man lage flere barn, når det allerede finnes så mange barn i verden som hverken har foreldre eller et hjem?

Har dere vurdert adopsjon?

En skal være forsiktig med å kalle andre egoistiske, og man vet aldri hva som ligger til grunn for at et par ønsker medisinsk hjelp til å få barn. Kanskje er det av ekte kjærlighet, men jeg er sikker på at det er mange som ikke har tenkt nok på å adoptere istedenfor å få hjelp til å lage et nytt barn.

Ja, vi trenger alle barn som blir født i Norge. Men vi trenger alle barn, uansett hvor de er født.

Pecha Kucha: – Slettes ikke alle ønsker å bli foreldre:

Ja, det kan virke ukjent, skummelt og rart

Jeg vil ikke tvinge noen til å adoptere. Alle må få bestemme over sitt liv, sine celler og sin livmor, som det heter. Jeg ønsker bare at flere par tenker på adopsjon, selv om det kan virke ukjent, skummelt og rart.

Kanskje dette fører til valget som vil gi både dere og et barn i en begrenset livssituasjon den største gleden i livet.

