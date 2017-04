Vi vet hva Erdogan gjør. Likevel slipper han unna med det. | Rozerin Algunerhan

Som en 17 år gammel kurdisk ungdom, født og oppvokst i Norge, opplever jeg at det norske samfunnet ikke jobber for ungdommer som meg. Hadde jeg bodd i Tyrkia kunne jeg sittet fengsel for noe så enkelt som å være en demokratiforkjemper.

Kurdere i Tyrkia som blir rammet av statens nasjonalistiske, fascistiske og diskriminerende føring av politikk.

Norske politikere tier mot urett, men jeg må ikke gjøre det samme.

Hindrer opposisjonens valgkamp

President Erdogan fremmet et forslag om grunnlovsendringer som vil øke makten til presidenten betydelig. Et snaut flertall på 51 prosent sa ja.

Det betyr ikke at folkevalget var demokratisk.

Privat

På den ene siden hindrer presidenten opposisjonens valgkamp, samtidig som AKPs valgkamp blir finansiert av staten. Dessuten slår OSSE og Europarådet fast at folkeavstemningen ikke var demokratisk gjennomført. Valget er under etterforskning, og opposisjonen mener opptil 2,5 millioner stemmer er mistenkelige.

Til tross for regjeringens innbitte kamp var resultatet ufattelig jevnt. Det vil si at dersom Erdogan hadde ført et rettferdig og demokratisk valg, er det trygt å si at folkevalget ville fått et annerledes utfall.

Dette vet vi. Likevel skjer det.

Noe som forundrer meg, er at myndighetene og mediene er klar over Erdogans forbrytelser mot menneskeheten.

At regjeringen fjerner embetsmenn, akademikere og journalister fra sine posisjoner, er kjent.

FN har nylig publisert en omfattende rapport som viser ødeleggelser av byer og bydeler og systematisk brudd på menneskerettighetene.

At regjeringen fjerner embetsmenn, akademikere og journalister fra sine posisjoner, er kjent.

Likevel kvier norske politikere og regjeringen seg for å heve stemmen for rettferdighet.

Jeg ønsker å be alle politikere ta stilling til saken og oppfordret Stortinget til å legge press på Tyrkia og Erdogan.

Jeg foreslår at politikerne inviterer Tyrkia og presidenten til menneskerettsdialog der de viser at de ikke er fornøyd med retningen Erdogan fører Tyrkia i.

Jeg foreslår også at vi stopper våpensalget til Tyrkia og ansvarliggjør NATO, som skal «garantere medlemmenes sikkerhet, frihet og uavhengighet», som det står på regjeringens sider.

Men dette er kun mulig om det norske samfunnet legger press på politikerne og Stortinget, som er nødt til å ta stilling til folkets mening.

Hvem er kurdernes venner?

Et kjent kurdisk ordtak er at fjellene er kurdernes eneste venner. Jeg undres: Er dette sant?

Vi har skreket oss hese i Oslos gater uten å få gehør hos våre politikere eller det norske samfunnet.

I Ungkurd holder vi over 80 politiske arrangementer hvert år. En siste oppfordring til det norske folket og politikere er å være i solidaritet med kurdere ved å vise ved aktiv handling at demokrati, fred og menneskerettigheter gjelder alle, også en allerede undertrykket folkegruppe som kurderne.

Situasjonen i Tyrkia i dag er komplisert og alvorlig. Vil du vite mer?

Her er er noen saker vi anbefaler: