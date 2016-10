Ville du sagt til din egen datter at hun «ser ut som en grisesminket knulledukke»? | Malin Andrea Eriksen (20)

Kjære «Mannegruppa Ottar»-medlem, ta en kikk i speilet. Se deg selv i øynene. Kunne du sagt til kona di at hun «fortjener å bli straffepult med en slapp øl-tiss»? Ville du virkelig sagt til din egen datter at hun «ser ut som en grisesminket knulledukke»?

Gruppen har over 30 000 medlemmer. En gruppe der vitser om voldtekt, krybbedød, hevnporno og incest florerer. En gruppe der en 13-åring blir drapstruet og en 20-åring får kommentarer om at hun ser ut som et voldtektsoffer. Si meg, kjære mannssjåvinistiske menn: Hvordan ser et voldtektsoffer ut?

Ingen synes det var morsomt å bli voldtatt

Én av ti norske kvinner har opplevd voldtekt. Alle disse kvinnene er noens mor, søster, datter, kjæreste eller venninne. Kanskje til og med en perifer slektning, eller en kollega.

Uansett hvor ulike disse kvinnene er, har de alle minst en ting til felles: Ingen av dem synes det var morsomt å bli voldtatt. Likevel er over 30 000 norske menn medlem av en gruppe der blant annet voldtekt er morsomt.

Kunne du sagt til kona di at hun «fortjener å bli straffepult med en slapp øl-tiss»?

Jeg skal prøve å ikke skjære alle over én kam. Jeg mener ikke at alle «Mannegruppa Ottar»-medlemmene sprer ulovlige nakenbilder og oppfordrer til voldtekt, men ingen av medlemmene er tvunget til å være der. Det nytter ikke bare å scrolle forbi. Hvis man ikke står opp mot spredning av nakenbilder eller drapstrusler mot ei tenåringsjente, så bidrar stillhet til at denne typen sjikane får fortsette.

Ytringsfrihet, men også ytringsansvar

Blant disse 30 000 mannlige gruppemedlemmene finnes det alltid noen som hyler høyere enn andre. Som regel hyler de om ytringsfrihet. Jeg er for ytringsfrihet, i aller høyeste grad. Men jeg er også for ytringsansvar og sunn fornuft. Noe av det som skremmer meg aller mest er hvor mye av denne sunne fornuften som forsvinner, bare en gir enkelte mennesker et tastatur og en internettilkobling.

Noen av «Mannegruppa Ottar»-medlemmene kommer til å forsvare seg med at «alle ekte menn har grove vitser», og at de har rett til å legge dem ut i et eget forum. Men det er en forskjell på grove vitser og motbydelige ytringer som skader andre.

Kan du ikke skrive det på Facebook-veggen til sjefen eller si det ansikt til ansikt til datteren din, er det nok best å la være.

Ekte menn behandler tross alt kvinner på samme måte som de vil at andre menn skal behandle deres døtre. Ytringsfriheten eksisterer i aller høyeste grad, men det er ingen menneskerett å drapstrue en 13-åring.

