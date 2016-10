Voldtekt: Rettsstaten svikter kvinner – igjen | Kristin Nesse Thue

Det har skjedd igjen. En 17 år gammel gutt fra Bergen er frifunnet av lekdommere for voldtekt av sin tidligere kjæreste, på tross av overveldende bevis.

Gutten har tilstått, han visste at hun ikke ville, at hun gjorde motstand, men har innrømmet at han ga blaffen.

Denne saken viser to ting, og de fleste er klar over begge.

Unge, norske menn voldtar. Og de kommer unna med det.

Her må det mer enn holdningskampanjer til. Vi må endre samfunnsinstitusjonene som lar dette skje igjen og igjen.

Offeret soner straffen

Uskyldspresumpsjonen kombinert med lekdommerordningen står nå tydelig i veien for rettshåndhevelse i Norge. Bare en liten andel av anmeldte voldtektssaker ender i retten, hvor så mye som én av tre ender med frikjennelse.

Norske lekdommere, hva er det som går av dere?

Det skal ikke mye til å skjønne at så mange av voldtektsanmeldelser ikke er falske, vi vet at dere frikjenner tusenvis av skyldige voldtektsforbrytere. De går hjem og står fritt til å gjenta forbrytelsen, og mange gjør det.

Offeret derimot, hun som rettsstaten skal beskytte, hun får dobbel straff. Ikke bare ble hun voldtatt, men hun soner lange straffer – kanskje livstid – i et mentalt fengsel av angst og skam. Hva med hennes frihet?

Dagens tilstand ikke tolerert

Etter Hemsedal-saken der tre menn i trettiårene ble frifunnet etter å ha dopet og gruppevoldtatt en tenåring, reagerte folket med raseri mot både dem og lekdommerne. De mottok trusler og netthets.

Dette overrasker meg ikke det minste. Engasjementet er resultatet av ekstremt dysfunksjonelle samfunnsinstitusjoner som svikter halve befolkningen.

Privat

Hva skjer i land der rettssystemet svikter? Folk tyr til privatjustis. Kommer Norge til å bli som indiske utkantprovinser, der kvinnegrupper i rosa sarier banker opp ustraffede voldtektsmenn med kosteskaft?

Folk respekterer ikke lenger rettsstaten, fordi den ikke er verdig vår respekt

Kanskje ikke, men lovgivere må ikke tro et sekund at dagens tilstand tolereres. Folk respekterer ikke lenger rettsstaten, fordi den ikke er verdig vår respekt.

Nekter å leve med det

At man skal dømmes av likemenn, er et hyggelig, om enn gammeldags, prinsipp. Men i denne konteksten fungerer det helt tydelig ikke.

Dagens situasjon er fullstendig uakseptabel, og lovgivere må ta affære NÅ. Voldtekt er drap. Drap av frihet og verdighet.

Å trenge seg inn i en annens kropp, empatiløst og ofte med makt, er en utilgivelig forbrytelse – og skal straffes deretter.

I dag bærer ofrene byrden som hører hjemme på overgriperens skuldre. Kvinner over hele landet lever i frykt for å bli overfalt eller dopet ned på fest. Saken er klar.

Det er bevist utover enhver rimelig tvil at rettsstaten svikter, og at alle menn med voldtektsambisjoner kan ture uhindret frem. Det nekter jeg å leve med.

Vi anbefaler disse sakene for deg:

Podkast: Seksuelle overgrep - og tiden etter

Ane Vangens (20) overgrepsmann ble nylig dømt til fire ås fengsel.

Camilla anmeldte to voldtekter i løpet av ett år, men begge sakene ble henlagt.

Sammen med Lisa Arntzen, sosionom i Dixi, gjester de oss denne uken for å fortelle om tiden etterpå.