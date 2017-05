Vrengefesten svarer på vannkritikk: Bryter vi med kravene for skjenkebevilling, må vi stenge hele treffet | Armin Keyani

Innlegget er et svar fra Vrengefesten, som fikk kritikk på Si ;D 2. mai for å ta betalt for vann under russearrangementet tidligere i år.

Det er synd at Stine Gjestvang, og eventuell annen russ, hadde en dårlig opplevelse, men man kunne faktisk henvende seg til Røde Kors-teltet for gratis vann, noe som ble flittig brukt.

Vi tar dog selvkritikk for at tilbudet ikke var godt nok opplyst, og mange antok at de måtte henvende seg til baren for dette.

Vi har alltid hatt tilgang til rent vann fra drikkestasjoner på våre arrangementer, i tillegg til at man har kunnet ha det med seg på flasker.

Men i fjor påla politiet oss krav om skjenkebevilling, og i år er vi ett av to russetreff i landet som er underlagt krav som at gjester ikke kan ha medbrakte drikkevarer.

Om vi bryter med disse kravene, risikerer vi å miste bevillingen. Da må hele treffet stenges.

Tar oss ikke betalt

Derfor la vi i år vannutdelingen hos Røde Kors, slik at vaktholdet også kunne vurdere om noen gjester var for fulle og bortvise dem jf. skjenkeloven.

Dette er dessverre blant utfordringene som følger Øst Politidistrikts nye bestemmelser, og vi er fortsatt i en omstillingsfase.

Vi har dessverre ingen kontroll over utsalgspriser for vann i baren. Grunneier står for servering og bestemmer selv prisene, og som arrangør tjener vi ikke én krone på noe som helst av serveringen.

Så påstanden om at «arrangør tar seg betalt for vann» er ikke sann.

Setter ned prisen

Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra russen for å forbedre våre arrangementer hvert år. Vi jobber allerede for å skape en enda bedre opplevelse for russen på vårt neste event.

Vi har blant annet leid et toaletthus med kjønnsdelte toaletter hvor det også er vasker (inkl. såpe) der man kan hente seg rent vann.

Etter samtale med grunneier setter de også ned prisen på flaskevann i baren til 20 kr.

Med dette håper vi at besøkende vil få et enda bedre inntrykk av vårt neste treff på Hellerudsletta 16. mai. Vi håper å gjøre denne siste dagen i russetiden til en positiv opplevelse for alle sammen!