Yrkesfag kan gi skoleleie elever lyst til å stå opp | Malin Spirdalen Skifjeld

I Norge trenger vi mer enn ingeniører, økonomer og lærere. Vi trenger ekte håndverkere.

Vi trenger inspirert ungdom som legger sjel i arbeidet sitt.

Skaper flinkere arbeidere i arbeidslivet

Yrkesfag består av linjer med spesifikke fag som skal gjøre eleven klar for arbeidslivet.

Elektrofag har vanskeligere matte enn helsefag, men det er fordi elektrofag trenger arbeidere som for eksempel kan regne ut strømmen i en 40 meter lang kabel.

Helsefagarbeidere har derimot flere sosiale og pedagogiske fag som legger opp til at de skal jobbe med mennesker. Det disse linjene har til felles er at de skal skape flinkere arbeidere ute i arbeidslivet.

Privat

Triumfere på ny arena

Yrkesfag er for alle. Hvis du eksempelvis har lese- og skrivevansker, gir yrkeslinjene elevene en helt ny arena å triumfere på.

Yrkesfaglige fag er for enhver

Læringen foregår ikke bare på papir, men gjennom å bruke hendene. Det kan gi elever som sliter med skolemotivasjon, lyst til å komme seg opp av sengen og på jobb hver dag uten problemer.

Ville ikke gjøre noe jeg ikke likte

Jeg går selv en yrkesfaglig utdanning, og det bestemte jeg meg for tidlig i 8. klasse. Jeg ville ikke gå tre år på videregående skole for å ta fag jeg ikke synes noe om, for så å gå videre til en høyre utdanning.

Jeg ville bli mekaniker og jobbe med ekte håndverk. Nå går jeg på flyfag ved Bodø videregående skole og kjemper om lærlingplassene i flyindustrien.

Yrkesfaglige fag er for enhver. Ellers kan du alltid ta påbygg.

Les flere innlegg om yrkesfag her: