- 20-åring siktet for drap har en psykiatrihistorie

Drapet som politiet etterforsker i Asker kan ha en bakgrunn i den siktede 20-åringens psykiske tilstand.

– Det blir nok et spørsmål om tilregnelighet i denne saken, skriver 20-åringens forsvarer Cecilie Nakstad i en SMS til Aftenposten.

Hun bekrefter at klienten har en psykiatrihistorie og at han skal fremstilles for politilegen.

Politiet opplyser at fremstillingen hos politilegen er med tanke på å få foretatt en judisiell observasjon.

Slike undersøkelser blir særlig foretatt i saker der det foreligger omstendigheter i saken som gir grunn til å stille spørsmål om siktedes tilregnelighet.

Politiet rykket ut etter varsel fra en nabo

– Vi rykket ut til boligen etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra en nabo, opplyser kriminalsjef Ketil Thue hos politiet i Asker og Bærum til NTB.

Dødsfallet skjedde i det store rekkehusområdet i Åbyfaret på Vettre i Asker. Politiet fikk meldingen fra naboen klokken 18.37 tirsdag. På stedet fant de en livløs mann og den siktede mannen.

– Vi påtraff den siktede rett utenfor huset, sier Thue til Aftenposten.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om offeret i saken.

– Offeret skal obduseres i dag. Etter at obduksjonen er foretatt vil vi forhåpentlig vite mer om dødsårsaken og identiteten, sier Thue.

Avhør hvis han er i stand til det

Thue sier politiet også vil forsøke å avhøre den siktede 20-åringen i løpet av onsdagen.

– Det tas sikte på avhør i dag. Hvis han er i stand til det, skriver forsvareren Cecilie Nakstad i en SMS til Aftenposten.

Den siktede vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Teori om identiteten

Selve pågripelsen skjedde uten dramatikk, opplyser Thue.

– Det ble forsøkt gjenopplivning, men det lyktes ikke, sier kriminalsjefen.

Etter det Budstikka og TV 2 erfarer skal det ha vært en far og sønn av somalisk opprinnelse som bodde i boligen, og det er faren som skal være drept.

Budstikkas reporter på stedet forteller om en nabo som sier han så en ung mann komme løpende ut av leiligheten der den døde senere ble funnet livløs. Mannen skal ha vært tildekket av blod da han tok seg inn i en naboleilighet. Der skal han ha fått hjelp til å varsle politiet.

– Ikke langt rulleblad

Den pågrepne 20-åringen skal ikke ha vært særlig kjent for politiet fra før av.

– Han har ikke noe langt rulleblad, sier Thue.

Politiet ville tirsdag kveld ikke kommentere hvem som bor på adressen hvor den døde mannen ble funnet. De ønsket heller ikke å kommentere om det var direkte vitner til hendelsen.

Den døde personen ble tatt ut av boligen like før klokken 23.30 tirsdag kveld. Politiets krimteknikere fortsatte finkjemmingen av åstedet og området rundt utover natten.