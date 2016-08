- Dette preger samfunnet vårt, men jeg vil ikke nå rope etter hvem som hadde ansvar

Samtidig som teknikere fra Kripos tidlig i dag startet undersøkelser på åstedet etter dobbeltdrapet i Kirkenes i går, gikk politiet i Øst-Finnmark ut med identiteten til de drepte.

Det er 37 år gamle Pimsiri Songngam (37), opprinnelig fra Thailand, og hennes 12 år gamle sønn Petchngam.

Gift våren 2013

37-åringen kom til Norge i 2013, og giftet seg kort tid etter med den 59 år gamle mannen som nå ligger hardt skadet på Universitetssykhuset i Tromsø, og ble i går siktet for dobbeldraoet.

– Det er en stor tragedie.Og det er mest sannsynlig en lokal gjerningsmann, som også har overlevd. Han har også barn fra tidligere ekteskap - hele bildet er bare tragisk, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, til Aftenposten.

To barn fra før

Den drapssiktede 59-åringen har to voksne barn fra første ekteskap. Da barna var små, ble han karakterisert som en omsorgsfull og tilstedeværende far av en leder i oppvekstsektoren i Kirkenes.

Sørbø, Krister / NTB scanpix

Motstridende om mulig forløp

Politiet opplyser at den siktede ektemannen (59) fremdeles ikke har fått oppnevnt en forsvarer, men at det jobbes med dette.

Frykt for samlivsbrudd kan ligge bak dobbeltdrapet i Kirkenes natt til mandag, meldte NRK mandag.

Den 37 år gamle kvinnen ville ut av ekteskapet med mannen som nå er siktet, bekreftet stasjonssjef ved Kirkenes politistasjon, Hans Møllebakken.

Kritiserer politiet

En nær venn av kvinnen sier til VG at han i forrige uke tok med den 37 år gamle kvinnen til krisesenteret, før de dro til politiet for å anmelde mannen for psykisk vold.

Der skal hun ha blitt avvist.

Hos politiet sist fredag

Visepolitimester Morten Daae ved Finnmark politidistrikt sier at den avdøde 37-åringen snakket med to tjenestemenn på politistasjonen i Kirkenes sist fredag:

– Hun ønsket å forsikre seg om at hennes egen og sønnens oppholdstillatelse var i orden selv om hun skulle bli skilt. Vi snakket også med Krisesenteret, som bekreftet at hun hadde fått plass der fra tirsdag denne uken, sier Daae.

– Fikk politiet noen opplysninger om at hun kunne være i fare?

– Nei, hun sa ingenting som tydet på at hun trengte beskyttelse. Tvert imot forsikret hun politiet om at hun ønsket å sove hjemme de siste nettene. Hun sa også at hun kunne overnatte hos venner.

– Gitt at hun og sønnen hennes ble skutt og drept kort tid etter - er det noe politiet kunne eller burde ha gjort annerledes?

– Vi har snakket med den erfarne politikvinnen som snakket med 37-åringen om de forvaltningsmessige forholdene. Når vi har samlet alle trådene vil vi forhåpentligvis kunne gi et godt svar på dette.

– Er det aktuelt å be Spesialenheten om å vurdere politiets vurderinger sist fredag?

– Ikke slik saken nå står, men selvsagt er dette noe vi vurderer fortløpende. Vi må ta en oppsummering når alle brikkene er kommet på plass, sier Daae.

Spesialenheten avventer

Advokat Halvor Hjelm-Hansen leder Spesialenheten arbeid i Midt- og Nord-Norge.

Han sier at de avventer en eventuell henvendelse fra Finnmark politidistrikt:

– Vi har også mulighet for å gå inn i en sak på eget initiativ, men foreløpig er ikke dette aktuelt, sier Hjelm-Hansen.

– En venn av familien har i VG reist knallhard kritikk av det lokale politi og sagt at de nektet å motta en anmeldelse for psykisk mishandling?

– Vi er kjent med dette, men avventer foreløpig en eventuell henvendelse fra politidistriktet, sier Hjelm-Hansen.

Stian Hansen /Finnmarken / Finnmarken

Etterforsker bredt

Visepolitimester Daae sier at politiet går langt tilbake i tid for om mulig å finne motivet for dobbeltdrapet.

På ekteparets Facebookprofiler er det flere meldinger som kan tyde på problemer.

Bare de to siste ukene før hun ble drept postet 37-åringen flere meldinger som kan tolkes som at hun ønsket seg ut av forholdet.

Flere meldinger går til en polsk mann, som ikke har besvart Aftenpostens henvendelser.

Avdøde skriver at hun ønsker å fly til Polen, noe mannen svarer er OK.

Samtalen avsluttes med at den nå drapssiktede mannen kommenterer meldingene med et «javel».

– Vi ser ikke bare isolert på det som skjedde natt til mandag, men går tilbake i tid i jakten på et mulig motiv. I denne fasen etterforsker vi bredt og samler inn så mye informasjon som mulig, sier Daae.

Reagerer på koblinger

Den siktede mannen skal også ha mistet jobben da Sydvaranger gruve gikk konkurs i november i fjor.

Privat

Ordføreren har reagert på en del av opplysningene som er kommet frem i det som ser ut som forsøk på å forklare tragedien.

– Jeg vil ikke spekulere i ulike årsaker. At han mistet jobben i gruven blir koblet til dette. Å miste jobben betyr jo ikke at man blir drapsmann, sier Rafaelsen.

Ole-Tommy Pedersen /Finnmarken / Finnmarken

– Dette preger samfunnet vårt, men jeg vil ikke nå rope etter hvem som hadde ansvar. Jeg vil ikke være bombastisk, nå må vi ivareta de berørte og de som er her. Det er et lite samfunn, og vi har omtrent 50 statsborgere fra Thailand boende, i all hovedsak kvinner. De bidrar fint inn i lokalsamfunnet. Vi må beholde roen og støtte opp om dem som trenger det, sier Sør-Varanger-ordføreren.