«Det går jo an å lære av andres feil» skrev operasjonsleder Per Kristian Klausen ved politiet i Kristiansand oppgitt på Twitter lørdag kveld.

Da hadde bil nummer to nettopp kjørt seg fast på veien som går under E 18 på Søndeled i Grimstad. På grunn av de store nedbørsmengdene, var det en over en halv meter vann der.

Og selv om det er en og annen bil som klarte å passere, ble mange sittende fast.

Travelt for bergingsbilene

Dermed ble det en slitsom kveld for bergingsbilene i området.

– Vi skal nå ut og redde den femte bilen som sitter fast her, sa Jan Ove Thygesen, bilberger i Viking Grimstad til Fædrelandsvennen.

Han måtte spenne på seg vadestøvlene for å komme ut til bilene som sto fast. Deretter ble de dratt opp på relativt tørrgrunn.

– Folk tenker rett og slett ikke. De tror det skal gå bra. Men det gjør det ikke, sukker Thygesen.

Og for bilføreren er det ikke annet å gjøre enn å gå ut av bilen. Resultatet er ikke spesielt bra for bilens kupé.

– Det er jo ikke til å unngå at bilen blir full av vann, sier Thygesen.

Seks biler skal ha blitt sittende fast ved Vesterled lørdag kveld. I tillegg stod én bil fast ved Frivoldveien.

Baard Larsen

Mye vann

Frem til lørdag kveld hadde det falt over 100 mm nedbør i Grimstad-området.

Operatør Kristoffer Thomassen ved 110-sentralen sier til Fædrelandsvennen at de har fått mange henvendelser fra folk på grunn av oversvømmelser lørdag.

– Det har vært veldig mange telefoner om vann i kjellere og vann på veier. Vi hjelper så godt vi kan med den kapasiteten vi har, men rekker ikke over alt. Derfor blir en del henvist til kommunenes vann- og avløpsvakter, sier Thomassen.

Lørdag ble deler av Lillesand sentrum sperret av på grunn av vannet i gata.

- Det er stort sett i Lillesand, Grimstad og Arendal at det er oversvømmelser, sier operatøren