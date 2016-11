- Ingen selvfølge at «lappen» ryker med sommerdekk på vinterføre

Det har vakt oppsikt at en politibil fra Sarpsborg, som var utstyrt med sommerdekk, måtte ha hjelp av brannvesenet for å komme seg frem på vinterlig føre i går.

«Politiet skal også følge loven»

– Hvis du blir stoppet på vinterføre og du ikke klarer å komme deg videre, så vil de fleste miste lappen. Jeg reagerer på at man ikke umiddelbart gjorde det samme med politimannen, sier Frps stortingsmann Ulf Leirstein til NRK Østfold. Han mener dette er forskjellsbehandling.

– Det kan godt hende det finnes gode grunner til at politimannen kjørte på sommerdekk, men da må politiet ut med en forklaring. Politiet har heller ikke lov til å bryte loven, de skal håndheve den, sier Leirstein.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er enig:

- Jeg synes det er naturlig å ta det opp med justisministeren. Det må være likhet for loven, i alle fall en felles forståelse for hvordan loven skal være. Politiet skal ikke slippe billigere unna enn andre, sier Ropstad til NRK.

- Her er det sommerlig og bart

- Det er klart det er en episode vi ikke er stolte av. Men det var en patruljebil fra Sarpsborg, hvordan det fortsatt er sommerlig og bart på veien, som ble kommandert til et mer vinterlig Rakkestad. Bilen var ikke involvert i noe uhell.

- Andre steder sier politiet at bilister som kjører med sommerdekk på vinteføre, vil bli fratatt førerkort…

Havnet på taket – beholdt «lappen»

- Vi har snakket om det, og synes det er merkelig. Selvfølgelig må hver enkelt sak vurderes. Det er ingen automatikk i at førerkortet blir inndratt. Denne patruljen skulle til Rakkestad for å bistå ved et uhell hvor en bil hadde havnet på taket. Føreren av den bilen ble ikke fratatt førerkortet.

- Hva skjer videre i saken deres?

- Den ble vurdert av en kollega på lørdag. Han kom etter en samlet vurdering til at vilkårene ikke var til stede for å beslaglegge førerkortet. Så vidt jeg vet, vil saken bli gjenstand for vurdering på et høyere nivå mandag, sier Fossum til Aftenposten.