- Siktet i Narvik hevder han stakk i selvforsvar

Mannen i 20-årene som er siktet for knivstikking og drap i Narvik, ble avhørt natt til onsdag. I følge VG har mannen i avhør innrømmet at han knivstakk, men hevder det skjedde i selvforsvar.

Den siktede mannen, som ifølge politiet er 23 år, ble hentet av de to andre mennene og de tre kjørte deretter i retning Ballangen i Ofoten. Det opplyste politiet på en pressekonferanse onsdag.

– Krangel i bilen

Kort tid før pressekonferansen gikk den siktedes forsvarer Egil Malm ut og fortalte at hans klient erkjenner straffskyld og vil samtykke til fire ukers varetekt som politiet skal be om i rettsmøtet i Ofoten tingrett onsdag ettermiddag.

Ifølge advokaten skal det ha oppstått en krangel i bilen etter at 23-åringen ble krevd for penger som han ikke kunne gjøre opp for.

– Da bilen ble brått stanset på et øde og folketomt sted ved Skjomenbrua, ble siktede veldig redd. Han foretok en knivstikking i affekt, og vet ikke hvor han traff. Han var så uheldig at de to ble påført store skader, skriver forsvareren til VG.

Politiet vil ikke kommentere det forsvareren har gått ut med.

Kjente hverandre

Ifølge Malm var ikke mannen ruset under voldsepisodene tirsdag.

– Han er svært berørt. Helt nedbrutt og forstår ikke helt hva han har gjort. sier advokaten til Fremover.

23-åringen er siktet for kroppsskade med døden til følge. I tillegg er han siktet for kroppsskade mot mannen som overlevde.

Politiet opplyser at den avdøde var en 21 år gammel mann bosatt på Østlandet, og den skadde er 20 år og bosatt i Harstad. De tre kjente hverandre.

– Det er usikkert hvor langt tilbake det går, sier etterforskningsleder Jostein Kroken.

Avdøde er brakt til Tromsø for obduksjon og obduseres onsdag.

Gråt i retten

Samtidig med politiets pressekonferanse ble den siktede framstilt for varetekstfensgling. VG skriver at siktede brøt ut i kraftig hulkegråt da politiet leste opp siktelsen. På forespørsel fra forsvarer godkjenner dommeren at han kan sette seg.

Siktede kvalte ifølge avisen gråten og erkjente straffskyld for begge forholdene i siktelsen.

Politiet opplyste på pressekonferansen at de har funnet en kniv.

– Det er funnet en kniv etter anvisning fra siktede, sa politiet under pressekonferansen onsdag. Noe mer informasjon vil ikke politiet gå ut med før pårørende er informerte.

Politiet jobber videre med etterforskningen. kriminalteknikere jobber videre med bevissikring og det avhøres en rekke vitner.

Siktede vil også bli avhørt på nytt. I tillegg jobber politiet med å informere pårørende.

Det var forbipasserende som meldte om hendelsen tirsdag ettermiddag.

Politijakt

Hendelsen skjedde i Narvik i går ettermiddag. Nødetatene rykket ut til det som var antatt å være et ulykkessted, ved Skjombrua rundt 20 kilometer sør for Narvik sentrum.

Politiet hadde fått melding om at en bil hadde kræsjet i en fjellvegg. Da de kom til stedet, viste det seg at to personer var hardt skadet og at den antatte gjerningspersonen var stukket fra stedet i stjålet bil.

De to mennene var knivstukket. Den ene døde etter kort tid.

Store styrker lette etter gjerningsmannen i flere timer. Ved 21-tiden meldte han seg selv.