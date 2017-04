Sparket og kastet flasker mot politiet på russefest

– Jeg har jobbet en del år i politiet. Dette er den verste privatfesten jeg har opplevd, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Like etter midnatt fikk politiet den første meldingen om privatfesten på Glasskaråsen i Bergen. Da reagerte naboer på bråket.

Først klokken 01.50 var en patrulje ledig og kjørte innom huset.

Aggressiv stemning

Politiet måtte kjapt trekke seg ut fra huset fordi festdeltagerne var aggressive mot dem. De ba dermed om bistand fra flere kolleger.

– Vi fikk inn innsatsleder og en annen patrulje, som ga klare meldinger om at huset skulle tømmes, sier Magnussen.

Da eskalerte det. Noen kaster flasker etter politifolkene. Andre kastet steiner og snøballer.

Under en pågripelse brukte politiet pepperspray. Her fikk også en politimann pepperspray på seg. En annen polititjenestemann ble sparket av festdeltagere mens han ble liggende nede under en pågripelse. En annen ble bitt i fingeren.

Syv personer tatt inn

Totalt syv personer er tatt inn av politiet i natt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for å nekte å etterkomme politiets pålegg.

Tre av dem er også anmeldt for vold mot politiet.

– Folk på festen har opplyst til oss at dette er en russebuss som har hatt slippfest, sier Magnussen.

Men festen kom helt ut av kontroll og det skal ha vært minst 60 festdeltagere i huset. Også en politibil og andre biler i området skal ha fått skader.

– Vi opplevde dette som veldig aggressivt. De var en skikkelig ekkel situasjon å stå i for dem som var der. Dette er ikke noe vi vanligvis opplever, sier Magnussen.

– Hvis det er sånn russetiden blir fremover, må noe gjøres, det er ikke akseptabelt, legger han til.

De pågrepne er seks gutter og en jente, alle født i perioden fra 1996 til 1999. Dermed er den yngste 17–18 år.

Ti patruljer

Politier opplyser om at nærmere ti patruljer var på stedet. I tillegg var tre ambulanser på plass.

– Vi var på stedet mange timer. Dette har tatt mye av ressursene våre i natt, sier Magnussen.

Naboer i området forteller om ville tilstander.

De fleste festdeltagerne var beruset på alkohol, men så langt vet ikke politiet om det også er annen type rus involvert.

Politifolkene som ble skadet, er begge i tjeneste etter at festdeltagerne gikk til angrep på dem.

Blir avhørt i dag

Politiet starter nå etterforskning i saken og følger denne opp videre. De opplyser søndag morgen om at ingen av de syv pågrepne vil bli løslatt før de er avhørt av politiet. Det vil skje utover dagen.

– Tre av dem sitter i varetekt og fire sitter i drukkenskapsarresten, sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes.

Støy i Sandvika, klager i Skien

Norge er for alvor inne i russetiden, og politiet i Asker og Bærum mottok natt til søndag flere klager på støy fra russebusser i Sandvika og området rundt Eiksmarka.

Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der utsendte patruljer påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg. På Liertoppen i Buskerud ble to russebusser bortvist etter å ha spilt musikk på «full guffe».

Også i Finnmark meldes det om at flere personer er bortvist fra russearrangement.

Mann angrepet i Halden

De mange russearrangementene tiltrekker seg flere som ikke tilhører avgangselevgruppen. I Halden ble en mann utsatt for vold nær et russetreff på Fredriksten festning, uten at hverken han eller mistenkte gjerningspersoner skal være russ. I løpet av natten måtte politiet bortvise både mindreårige og andre som ikke hørte hjemme på russetreffet.

Politiet i Vestfold melder at en mann i 30-årene fikk et forelegg på 2550 kroner for å ha kjørt med for mange personer i en russebuss ved Sandefjord. Politiet i Asker og Bærum skrev ut to forenklede forelegg og en anmeldelse på grunn av for mange passasjerer i russebusser der, og gjør det klart at de har nulltoleranse for overtredelse av reglene der.