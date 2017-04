26-åring fikk 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva

26-åringen fra Hamar ble dømt til 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva fra Bulgaria. Han anket dommen på stedet. Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag. Gjerningsmannen dømmes også til å betale 200.000 kroner til Sandevas familie. Dommen var ett år kortere enn aktors påstand.

I dommen legger retten vekt på at drapet var svært brutalt. Sandeva døde av forblødning etter å ha blitt knivstukket over 30 ganger.

Anket på stedet

Min klient anket dommen på stedet, og det sentrale spørsmålet videre er psykisk helse under gjerningsøyeblikket, sier 26-åringens forsvarer Joar Berg Henjum til NTB.

Politiet / NTB scanpix

Retten mener det finnes bevis utover enhver rimelig tvil for at drapet var overlagt. Ifølge dommen er det usannsynlig at gjerningsmannen var psykisk syk på tidspunktet drapet ble begått. Dommen er enstemmig.

Innrømmet drap

28-årige Sandeva, som var prostituert, ble drept 16. desember 2015 i Oslo. Hun ble funnet i sin egen bil på Bispekaia dagen etter. Like etter pågripelsen tre uker etter drapet, innrømmet 26-åringen å ha drept den bulgarske kvinnen, men nektet straffskyld. Han hevder han forsvarte seg da hun angrep.

26-åringen har tidligere forklart at knivstikkingen skjedde som følge av at Sandeva krevde en høyere pris enn det som var avtalt, og at hun ble sint. «Hun klikket og angrep ham med knyttede never, regelrett vold», leste aktor i retten fra politiavhøret. Han skal ha fryktet at hun hadde våpen og valgte å bruke en kniv han hadde med seg.