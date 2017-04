26-åring fra Hamar dømt for overlagt drap på Galina Sandeva (28)

Mannen fra Hamar ble tirsdag ettermiddag dømt til 18 års fengsel, ett år kortere enn aktors påstand, og anket på stedet. 26-åringen ble også dømt til å betale 200.000 kroner til Sandevas familie.

I dommen legger retten vekt på at drapet var svært brutalt. Sandeva døde av forblødning etter å ha blitt knivstukket over 30 ganger.

Sandeva, som var prostituert, ble drept 16. desember 2015. Hun ble funnet i sin egen bil på Bispekaia i Oslo dagen etter.

Tre uker senere ble mannen fra Hamar pågrepet. Like etter pågripelsen innrømmet han å ha drept den bulgarske kvinnen, men nektet straffskyld. Han hevder han handlet i nødverge.

Påstod nødverge, men ble ikke trodd

26-åringen forklarte i retten at knivstikkingen skjedde fordi Sandeva krevde en høyere pris enn det som var avtalt og at hun ble sint. «Hun klikket og angrep ham med knyttede never, regelrett vold», leste aktor i retten fra politiavhøret.

HANS O.TORGERSEN

Tiltalte fortalte i retten at han fikk panikk fordi han ikke klarte å åpne døren og flykte fra bilen. Han grep da kniven som han tilfeldigvis hadde med seg fordi han hadde kjøpt den som julegave til sin far, forklarte han.

Retten trodde ikke på denne forklaringen. I dommen viser man blant annet til at politiets undersøkelser viser at det var mulig å åpne dørene innenifra, selv om sentrallåsen var aktivert. Tiltalte forklarte at han satt i baksetet, men politiet slo fast at barnesikringen på bakdørene ikke var aktivert.

Oppsøkte prostitusjonsmiljøet for å drepe

Dommerne mener det er bevist at drapet var overlagt:

«Retten finner det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte oppsøkte prostitusjonsmiljøet i Kongensgate med hensikt for å finne en prostituert og ta livet av henne», heter det i dommen.

Kvelden før hadde han på Playstation vist romkameraten sin hvordan man skar strupen over på en kvinne. I tillegg til et stort antall knivstikk i ryggen og brystet, hadde Sandeva også skader i halsen.

Politiet / NTB scanpix

Selvforskyldt rus

Oslo tingrett konkluderer i dommen med at tiltalte ikke var psykotisk da drapet ble begått, men utelukker ikke at han kan ha hatt en bevissthetsforstyrrelse som følge av selvforskyldt rus. Selvforskyldt rus fritar ikke for straff, har Høyesterett tidligere slått fast.

Retten viser til at tiltalte tidligere sammen med kamerater har brukt psykedeliske stoffer som LSD, fleinsopp og MDMA.

«Dette har etter rettens syn gjort ham mer sårbar for senere rusutløste psykoser», heter det i dommen.

Videre skriver dommerne:

«Tiltaltes handlinger denne kvelden var målrettet og planmessige, han var bevisst for tid og sted, og hadde innsikt i hva han gjorde. Retten mener derfor at tiltalte handlet forsettlig uavhengig av en eventuell rusutløst psykose».

Anket på stedet

– Min klient anket dommen på stedet, og det sentrale spørsmålet videre er psykisk helse i gjerningsøyeblikket, sier 26-åringens forsvarer Joar Berg Henjum til NTB.