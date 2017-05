– Alt skjedde rekordraskt etter at jeg fikk avtalen i hånden

Arild Øyen landet på Gardermoen midt på dagen torsdag, tydelig trøtt etter strabasiøse døgn i Kongo.

– Jeg er veldig sliten nå, sa Øyen da han kort møtte pressen utenfor ankomsthallen.

Deretter reiste han rett fra Gardermoen til Utenriksdepartementet for å briefe dem.

Øyen ville ikke svare på i hvilken forfatning French var i da han forlot Kongo.

Diplomaten forteller at den kongolesiske justisministeren hadde frarådet ham å foreta seg noe praktisk før han fikk den signerte avtalen i hånda 17. mai kl 10.

– Egentlig skulle prosessen med søknader om alle tillatelser til å forlate landet ta 72 timer fra vi fikk i stand avtalen, sier Øyen.

Men allerede klokken 14 var Joshua French på vingene, på vei hjem til Norge 17. mai.

Diplomaten sier det var to sentrale ting som måtte på plass for at en utleveringsavtale skulle komme i stand: Først måtte erstatningsspørsmålet fra de etterlatte etter sjåføren som døde løses. Dette skjedde allerede for halvannet år siden gjennom blant annet innsats fra ulike kirkesamfunn. Deretter måtte alt som handlet om erstatningskrav rettet mot Norge, og som var tema i dommen mot Tsjostolv Moland og French i Kongo, ryddes av banen.

På et tidspunkt ga statsadvokaten i Kongo uttrykk for at landet ville kreve hele 3038 milliarder kroner i erstaning fra Norge. Det tilsvarte da 1,3 ganger det norske oljefondet.

– Helt spesiell sak

– Har du noen gang hatt en sak som tilnærmelsesvis så vanskelig som denne?

- Denne saken har vært helt spesiell. Jeg var ambassadør i Algerie under Imenas (angrepet på et Statoildrevet gassanlegg - journ anm). Det var annerledes. Dette har vært helt spesielt, svarer han.

- Dette er en avtale der han er overført på humanitært grunnlag - hva skiller den fra en avtale om soningsoverføring?

- Jeg kan ikke gå i detaljer om avtalen utover det som alt er kjent.

Møtt av døtrene

Han ble møtt av døtrene Lisa og Tsiku Øyen, som begge jobber i politiet. De kjørte ham til UD.

Han sier han ikke var redd for at avtalen skulle ryke, selv om det har vært nære på og tilbakeslag før.

Om hastverket på 17 mai sier han:

- Det var av rent menneskelige hensyn. Det var ingen grunn til å vente når avgjørelsen var tatt. Det som vanligvis tar 72 timer ble ordnet på fire timer, sier han.

Det gjaldt blant annet landingstillatelse for flyet

Ifølge VG reiste Øyen på kryss og tvers i gatene i hovedstaden Kinshasa for å sikre landingstilattlese for flyet som skulle frakte French ut av landet.

Bare når flyet var tatt av, kunne French’ mor Kari Hilde French tro at saken var løst.

«Takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet. Vi har endelig fått deg hjem, og gleden er ubeskrivelig!»

Det skriver moren til Joshua French, Kari Hilde French, i et blogginnlegg onsdag kveld.

Pågrepet i 2009

Øyen er utdannet veterinær, men har en lang karriere bak seg i diplomatiet. Han er ansett som en av de mest erfarne Afrika-dipomatene i den norske utenrikstjenesten.

At French nå er tilbake i Norge, betyr slutten på et langt diplomatisk arbeid for å få ham overført til Norge. Tre norske utenriksministre har jobbet med saken.

Joshua French ble pågrepet i Kongo for åtte år siden, sammen med nå avdøde Tjostolv Moland, begge mistenkt for drapet på sin sjåfør. De ble senere dømt i flere rettsinstanser for drap og spionasje. Moland døde på cellen i august 2013, etter lang tid med sykdom.

French ble i en farsepreget rettssak dømt i 2014 for å ha drept sin egen cellekamerat.