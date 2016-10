– Ansatt på mottak for mindreårige forsøkt voldtatt

Asylsøkeren som er siktet i saken, er nå flyttet til et annet mottak i Norge.

Kvinnen forteller til NRK at hun har vært sykmeldt fra jobben på asylmottaket i hjembygda siden dette skjedde for en måned siden. Det var to på jobb, men kvinnen var alene da dette skjedde.

– Han sprang etter meg, slengte meg opp mot et skap og hold meg fast. Han tok meg både her og der. Jeg var helt sikker på at han skulle klare å voldta meg, forteller kvinnen

Kvinnen fikk ropt etter hjelp og låste seg inn på et rom, politiet ble varslet og kom raskt til stedet.

– Vi ser alvorlig på saken, og prioriterer slike forhold, sier lensmann i Hemne og Snillfjord, Anette Ertvåg.

Den siktede var under 18 år og ble sluppet fri etter noen timer. Politiet bekrefter at han nå er flyttet til et annet sted i landet.