– Det har vært en heksejakt, sier moren til avdøde Angelica Lem Heggelund

Moren til 13-åringen, som døde av avmagring på nyttårsaften 2015, er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Under aktors innledningsforedrag mandag formiddag orket hun ikke å være til stede i rettssalen og satt i et tilstøtende rom.

Den tiltalte moren var sterkt følelsesmessig berørt da hun begynte sin forklaring.

– En sann heksejakt

Innledningsvis tok hun opp at hun ble kroppsvisitert før retten ble satt.

– Et av aktors vitner hadde ringt politiet og var redd jeg skulle skyte dem, de hadde hørt at jeg var medlem i en pistolklubb. Det stemmer at jeg skyter med luftpistol. Men om det var slik at jeg ville ta mobbere og deres familier, ville jeg ha gjort det med det samme. Jeg har det ikke med å ta det fysisk. At jeg måtte kroppsvisiteres der ute – det bikket over for meg, sa tiltalte, Camilla Lem Heggelund.

Hun beskrev i retten en tid med sorg, sinne og frustrasjon.

– Jeg har mistet det kjæreste jeg eier. Og det har vært en sann heksejakt. Men jeg må kjempe videre, sa hun.

Hun forklarte at hun hadde fått massiv støtte fra kjente og ukjente.

– Det virker som om hele Norge har stått opp for oss, og jeg ønsker å takke dem, sa hun, henvendt til pressen.

Flere ganger ble forklaringen avbrutt av gråt.

Før hun startet, ba førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe om at forklaringen ble tatt opp på lydbånd, fordi den tiltalte tidligere bare har avgitt en såkalt fri forklaring for politiet, uten å ville stille opp til såkalt konfronterende avhør.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Moren: Vanskelig å snakke om

Heggelund sa at hun mente at tragedien med datterens død ikke ville ha skjedd, hvis bare én i skole eller helsevesen hadde tatt dette på alvor.

– Det er veldig vanskelig å snakke om det kjæreste jeg har. For andre er hun bare en ting, et objekt, akkurat slik hun har vært i helsevesenet: Et menneske på samlebånd, sa Heggelund, som også rettet harde anklager mot sin eksmann som forklaring på at hun hadde voldsalarm i flere år.

Etter bare ti minutter brøt den tiltalte moren ut i høylytt gråt, og hun ble fulgt ut på bakrommet mens retten tok en pause.

Ville snakke om mobbingen

Moren mener spisevegringen ble utløst av mobbing på skolen.

– Jeg er nødt til å si noe om mobbingen, ellers kan jeg ikke forklare hvorfor vi måtte bytte skole og alt. Det startet i det små, utestengelse fra lek, stygge kommentarer, Angelica prøvde å ordne opp selv. Jeg tok det opp på alle utviklingssamtaler, men jeg krysset ofte ikke av på skjemaet som vi fikk utdelt i forkant av samtalene. Det er noe sårt og vondt å krysse av for at ditt barn ble mobbet, det er derfor jeg ikke krysset av før utviklingssamtalene, forklarte Heggelund.

Hun sa at både hun og Angelica var usikre på om de skulle kalle det mobbing til å begynne med.

– Våren 2012 kom vi i kontakt med helsevesenet for første gang. Da hadde hun mareritt og ropte om mobbing i søvne, jeg vil ikke på skolen, forklarte Heggelund.

Hun sa at datteren alltid har vært sunn og frisk og i god form, glad i å være ute, og holdt på med ski, ballspill, riding, karate og ballett. Hun forklarte også om møtet med helsevesenet, hvor det var ventetid, stadig nye som datteren måtte fortelle historien sin til.

– Angelica fortalte at mobbingen var forferdelig, men opplevelsene med helsevesenet var enda verre, sa Lem Heggelund, og leste opp hva datteren hadde skrevet i dagboken sin om dårlig mat og lite tid til spising på Drammen sykehus.

Aktor: Mobbing ikke viktig for saken

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.

– Slik tiltalen lyder, rammen for saken, trenger ikke retten å ta standpunkt til dette. Det er helt på det rene og uomtvistet at Angelica utviklet spiseforstyrrelse, sa aktor.

Påtalemyndigheten mener at den 13 år gamle Angelica var så avmagret og svak at hun var i livsfare, men at moren likevel unnlot å skaffe hjelp til henne. Jenta hadde vekt på 21,7 kilo og ble funnet livløs på et soverom i hytta da ambulansepersonalet kom frem til hytta på Beitostølen om kvelden nyttårsaften 2015, får retten forklart mandag.

Da hun ble veiet hos fastlegen i august, var vekten 41,2 kilo.