«Bergen kommune vurderer å si deg opp fra din stilling ...»

«Bakgrunnen for at vi nå vurderer å gi deg oppsigelse er din rolle i forbindelse med en hendelse på Sandvikstorget tirsdag 30. mai, manglende oppfølging og rapportering om hendelsen.»

Brevet, signert Bergen kommune, har fått fagforeningen for brannmennene i Bergen til å reagere sterkt.

– Her har Bergen kommune i aller høyeste grad overreagert. Å sende en slik trussel, til en ansatt som etter vårt syn ikke har gjort noe galt, er helt utrolig, sier leder for Bergen Brannvesen Fagforening, Lasse Westby til Bergens Tidende.

Bakgrunnen til brevet er at brannmannen – som er i starten av 50-årene – skal ha slått en person med flat hånd under en pågripelse der en innbruddstyv brått ble truende.

– Et vitne av hendelsen, som fant sted på Sandvikstorget, skrev i ettertid en bekymringsmelding til brannsjefen. At publikum stiller spørsmål, er i seg selv helt legitimt. Det vi reagerer på er arbeidsgivers reaksjon og den truende tonen i brevet. Her virker det ikke som ledelsen i det hele tatt har tatt høyde for at brannmannen måtte forsvare seg, sier Westby.

Følte seg truet

Tirsdag ettermiddag 30. mai er to brannmenn fra Sandviken brannstasjon på vei tilbake på stasjonen etter en treningsøkt, da de blir overrasket av en ukjent mann inne i garasjen.

Bergens Tidende har fått tilgang til brannmennenes felles skriftlige forklaring, hvor de forteller om hvordan den ukjente mannen kom syklende, på en av en av brannmennenes sykler, ut av garasjen.

Brannmennene reagerte umiddelbart med å følge etter personen.

«Etter litt leting fant vi ham liggende på bakken med sykkelen over seg. Han blødde fra munnen, og hadde skrubbsår og hevelse i ansiktet. Personen var ruset og rystet etter fallet».

Mens den ene brannmannen kontakter politiet, passer den andre på at innbruddstyven ikke stikker av. Brannmennene forklarer videre at personen plutselig blir aggressiv og begynner å true dem.

«Han reiser seg for andre gang og sier han skal drepe meg».

Brannmennene forklarer at de på dette tidspunktet blir redde for at mannen kunne være bevæpnet. I affekt, og i frykt for eget liv og helse, skubbet den nærmeste av brannmennene innbruddstyven tilbake på trappen og gir mannen en lusing – med flat hånd – på venstre side av mannens panne.

– Unødvendig maktbruk

Det er på dette tidspunktet at vitnet griper inn og gir beskjed om at han ikke liker oppførselen til brannmannen. I en e-post til brannsjef i Bergen, Johnny Breivik, skriver han:

«Eg sa frå til den aggressive brannmannen, som var i sivil, at slik går det ikkje an å behandle folk som har stele ein sykkel».

BT har vært i kontakt med vitnet, som ikke ønsket å bidra mer i saken. Han bekrefter likevel at han på bakgrunn av hendelsen følte han måtte si fra om det han oppfattet som unødig og voldsom maktbruk.

Brannmennene forteller i sin forklaring at de forsikret vitnet at handlingen var gjort i selvforsvar, at politiet er på vei og at blodet måtte ha stammet fra da tyven falt av sykkelen.

– Vi har full forståelse for at brannmannen reagerte slik når han ble truet på livet av en beruset og aggressiv person. Dersom brannmenn som blir truet på livet, ikke kan forsvare seg i frykt for å miste jobben, er vi på vei i gal retning, sier fagforeningsleder Westby, og understreker risikoen som ligger i yrket.

– Brannmenn har et spesielt utsatt yrke og vi vet at vi når som helst kan havne i krevende og farlige situasjoner. Hva gjør vi dersom vi ikke kan stole på at arbeidsgiver har tiltro til at vi tar riktige avgjørelser?

– Tar det til oss

8. juni ble det formelle møtet om oppsigelse avholdt på hovedbrannstasjonen, der brannmannen fikk forklart seg med bistand fra fagforeningen. Den endelige avgjørelsen er ennå ikke vedtatt.

– Vi skjønner at arbeidsgiver må be om en redegjørelse etter å ha fått inn en bekymringsmelding. Men å bli truet med oppsigelse er en svært dramatisk beskjed å få for enhver arbeidstaker, sier Westby.

Bergen brannvesen skriver i en e-post til BT at de ikke ønsker å kommentere eller uttale seg i personalsaker.

– Vi tar inn over oss at fagforeningen reagerer på ordlyden i brevet. Her har vi fulgt vanlig saksgang, der vi etter en uformell samtale med den ansatte om bekymringsmeldingen, formelt kalte ham inn til en formell samtale om saken. Ut fra dette møtet vil det falle en beslutning om eventuelle sanksjoner, sier brannsjef Johnny Breivik.