– Barn er ikke en gjenstand som voksne kan bruke til underholdning, mener jurist Sara Eline Grønvold.

Hun mener foreldre daglig bryter FNs barnekonvensjon artikkel 16 som sier «alle barn har rett til et privatliv».

Nesten halvparten deler

45 prosent av norske foreldre har lagt ut bilder av egne barn på nettet, slik at flere enn venner og familie kan se, viser en undersøkelse fra Medietilsynet, fra 2016.

Det er de eldste foreldrene og de med høyest utdanning som er mest restriktive når det gjelder deling av bilder, videoer eller informasjon om egne barn på nettet, viser undersøkelsen.

Men hva kan man dele og ikke dele når bildet av en toåring som har lagt seg ned i protest vekker så stor debatt hos våre naboer i Sverige?

Bildet som vakte debatt

Tidligere i vår fikk de svenske Kristendemokratenes leder Ebba Busch Thor, kraftig kritikk i svenske medier etter at hun hadde lagt ut et instagrambilde av sin to år gamle sønn liggende på en parkeringsplass.

Billedteksten lød «Jag har valt at kalla detta foto: stärk viljen på parkering – scenar ur en tvåårings liv».

Det er nettopp de private scenene fra denne toåringens, og andre barns liv for øvrig, som gjør at svenskene nå tar til orde for å beskytte barn mot å få sine personlige kriser gjort til underholdning på internett.

– Barnet er et individ fra første stund, ikke en uferdig voksen

Jurist og journalist Paulina Neuding var en av dem som kritiserte Busch Thor.

– Vi har opplevd en revolusjon med tanke på barns integritet de siste 100 årene. Der Astrid Lindgren og Ellen Key bidro til å gi barn status som egne individer, har vi nå gått tilbake og ser igjen på barn som objekter, sier Neuding til Aftenposten.

Hun er bekymret for utviklingen på internett, hvor foreldre deler bilde av barna sine, uten deres samtykke.

– Foreldre tar bilder og deler bilder av barna sine av stolthet og glede, men de bør spørre seg hvorfor de deler det i sosiale medier.

– Hvilke skade mener du barn tar av å bli eksponert i sosiale medier?

– Det handler ikke om å ta skade, men hva som er rett og galt, sier Neuding bestemt.

I sitt innlegg i Expressen skriver Neuding at barn som oppfører seg eksemplarisk i barnehagen, kan legge seg på marken i protest på veien hjem, nettopp på grunn av den intimiteten og tryggheten som er i relasjonen til foreldrene. Videre argumenterer hun med at oppførsel barn tillater seg sammen med foreldre, ikke bør eksponeres for resten av verden.

I fjor høst saksøkte en 18 år gammel jente i Østerrike foreldrene sine for å ha delt det hun mente var pinlige barnebilder på nett.

– Ikke en gjenstand som voksne kan bruke til underholdning

Jurist Sara Eline Grønvold har skrevet bok om barns rett til personvern.

– Jeg har sett foreldre som har delt bilde av barna sine som griner, med billedteksten: «Ikke så glad i å ta bilde av». Hvorfor skal de bli delt på sosiale medier da?

– Står vi ikke i fare for å bli litt for sensitive, hvis det er så mange begrensninger for hvilke bilder vi kan dele?

– Jo, men jeg mener det er en grunn til å være ekstra sensitiv på barnas vegne, sier Grønvold.

– Vi deler ikke bilder av voksne der de latterliggjøres. Da skal vi i hvert fall ikke gjøre det av barn, sier Grønvold, som mener det er foreldrene som bør kurses i nettvett, ikke bare barna.

Utover sinte og opprørte barn, mener hun foreldre bør unngå å dele grisebilder med mat i hele ansiktet.

– I tillegg til at slike bilder lett kan misbrukes til seksuell fremstilling av barn, latterliggjør man også barnet, sier Grønvold.

Hun mener foreldre bør vurdere om slike bilder kun bør forbeholdes en billedmelding til bestemor og bestefar, fremfor alle vennene på Facebook.

– Heller en unge som har vært med på litt gøy

Manusforfatter og komiker Espen P.A. Lervaag poster ofte bilde av sønnen Edwin på billeddelingstjenesten Instagram, hvor han har 68.000 følgere. Han hevder å ha knallharde regler for hva han legger ut.

– Jeg unngår hans private sfære, som måltider, i stellesituasjoner eller når han er lei seg. Hvis jeg har en dårlig følelse på noe, unngår jeg å legge det ut, sier Leervag.

– Jeg tenker at man kan ende opp med å gå i begge grøftekantene, sier Lervaag.

– Han vokser opp i en digital tid, og så lenge det er lystbetont tror jeg ikke han tar noe skade av det.

– Hvordan vurderer du at du ivaretar hans rett til privatliv?

– Han får ha privatlivet sitt i fred. Jeg har full respekt for dem som skjermer barna sine helt fra sosiale medier, men jeg tviler sterkt på at man kan skjerme barna sine fra alt som potensielt kan skade dem.

Ifølge Medietilsynets undersøkelse oppgir elleve prosent av foreldrene at de har sendt/lagt ut tekst, bilde eller video de senere har angret på. Andelen er noe høyere blant foreldrene under 40 år enn dem over 40 år, og den har dessuten økt over tid.

Statssekretæren: – Man har jo lyst til å fortelle hele verden

Erna Solbergs statssekretær, Sigbjørn Aanes har 1247 følgere på sin instagramprofil. Der poster han jevnlig bilder av sine barn. Nå sist et bilde der han mater sitt nyfødte barn med billedteksten:

«Har litt andre oppgaver denne uken. Jobben får vente til neste uke.»

Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Generelt har vi blitt mer forsiktig med å dele bilder av barna. Nå er det mer bilder av barna i situasjoner hvor det er naturlig at barna er med, sier Aanes.

Etter at han ble far for en drøy måned siden, har han delt litt mer.

– Man har jo lyst til å fortelle hele verden om det, fordi man er stolt.

For Aanes er instagramprofilen som et album, hvor han kan gå gjennom hvor han har vært og med hvem. Profilen er åpen.

Han mener foreldre selv må vurdere hva de deler av barna sine.

– Personlig vil jeg ikke sette barna mine i en situasjon som gjør det vanskelig for dem senere i livet.

– Spør du barna dine om det er greit at du legger ut bilder av dem?

– Datteren min vil veldig gjerne ha flere bilder ute, mens sønnen min er motsatt. Så han er det ikke så mange bilder av, sier Aanes.