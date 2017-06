– Han var en snill og grei kar, sier nabo om den drepte

Politiet i Oslo innledet full drapsetterforskning fredag, etter at slektninger hadde funnet den 54 år gamle mannen død i sin rekkehusleilighet på Hellerud. Mannen er av tyrkisk opprinnelse, men er norsk statsborger og har bodd mange år i Norge. Han bodde alene, men har tidligere vært gift og har voksne barn.

Etter det Aftenposten vet drev mannen inntli for få år siden sitt eget firma, men har de siste årene vært uføretrygdet. Han skal ha levd et stille og rolig liv, men har fra tid til annen hatt kontakt med bekjente i det tyrkiske miljøet på ulike kafeer i Oslo sentrum.

Politiet har avhørt en rekke vitner og undersøkt leiligheten og nabolaget grundig på jakt etter tekniske spor. Så langt er ingen pågrepet i saken.

Politiet ber om tips

– Politiet ønsker tips fra publikum som kan ha sett mannen eller andre i nærheten av boligen på Hellerud torsdag. Alt er av interesse, men særlig alle observasjoner frem til klokken 16, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Vitner har forklart at de så mannen utenfor leiligheten sin ved 12-tiden torsdag. Klokken 16.10 ble politiet varslet da mannen ble funnet død.

Fredag ettermiddag fikk politiet den foreløpige obduksjonsrapporten som bekrefter at det har skjedd et drap. Politiet vil ikke opplyse noe om dødsårsaken eller andre spor som er funnet i saken.

Politiet i Oslo gikk fredag ettermiddag ut med etterlysning av bilen, en Toyota Auris 2013-modell, hvit av farge og med kjennetegn BS 84111.

Har bodd på stedet i 25 år

– Jeg har kjent ham i over 20 år, så lenge jeg har bodd her. Selv har han bodd her i 25 år. Han var en snill og grei kar som jeg ofte snakket med og som det ikke var noe tull med, sier Smestad.

I likhet med andre naboer er han sjokkert over drapet.

Flere av naboene sto i går kveld og snakket om det dramatiske som må ha skjedd de siste to dagene midt mellom blomsterfylte haver og balkonger og lekende småbarn.

Mange er blitt avhørt

Mange er også blitt avhørt av politiet som har vært på rundspørring i området. .

– Her skjer det jo aldri noe, det er et stille og rolig område. Det er ingen andre enn dem som bor her eller besøkende som har noe her å gjøre. Og han som nå er drept har aldri hatt mye besøk, sier Smestad.

Fra sin balkong i åsen mellom Hellerud og Lutvann har han utsikt til Oslo havn, Hovedøya og langt ut over Oslofjorden.

Som pensjonist er han ofte på balkongen og har der god oversikt over den lille bilfrie veien inn mellom rekkehusene.

Monica Strømdahl

– Jeg merket ikke noe spesielt de siste dagene heller, men skjønte på skrikene torsdag at det hadde skjedd noe dramatisk. Andre naboer løp inn til ham og til slektningene som hadde funnet ham. Politi og ambulanse ble varslet, og de var her kort tid etterpå. Og politiet har sperret av og holdt på i leiligheten for å lete etter spor lenge, sier Smestad.

Han pleide ofte å veksle noen ord med naboen som ble funnet drept en fire-fem feiligheter bortenfor.

Monica Strømdahl

– Ofte hadde han kjøpt frukt eller grønnsaker, og av mange spesielle typer og sorter som jeg ikke kjente. Jeg pleide å få noe av ham, og han kunne kaste det opp til meg her på verandaen, sier Smestad.

Han forteller at mannen som nå er drept var veldig ryddig og ordentlig.

– Han holdt også bilen sin i tipp topp stand, og både vasket og støvsuget den ofte, sier Smestad.

Bilen sto i parkeringshuset et stykke fra leiligheten, og naboer merket at den var borte like etter at 54-åringen ble funnet drept.

Arbeidere som holder på å anlegge en lekeplass inne på området, har fortalt til VG at de observerte at leiligheten var totalt rasert innvendig, og at de hørte skrikene da 54-åringen ble funnet død.